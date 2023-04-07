«Хранители культурного наследия» — новый просветительский проект Музея Москвы и Российского научного фонда

В современном мире, где предпочтение отдается стремительному прогрессу, вопрос о сохранении объектов исторического и культурного наследия нередко отходит на второй план. Но есть люди, которые прикладывают значительные усилия, чтобы сохранить ценные артефакты прошлого, исчезающие языки и памятники нематериальной культуры. Именно этим специалистам посвящен новый просветительский проект Музея Москвы и Российского научного фонда (РНФ) «Хранители культурного наследия».

Наскальная живописи. Петроглифы Томской писаницы. © Институт археологии РАН

Ведущие российские ученые — археологи, лингвисты, физики и фольклористы — расскажут о своей работе и объяснят, почему важно знать и развивать культуру разных регионов и национальностей России. Проект открылся 7 апреля в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, дискуссией «Зачем ученые тратят время на вымирающие языки и фрагменты древней посуды». Во встрече примут участие академик РАН, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Высшей школы экономики и Института славяноведения РАН Алексей Гиппиус, а также кандидат исторических наук, руководитель Центра палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова. Модерировать мероприятие будет Тимофей Нестик, доктор психологических наук, заведующий лабораторией Института психологии РАН, координатор Экспертного совета РНФ. Ученые вместе с гостями обсудят, почему культура требует изучения и сохранения, кто этим занимается и что может сделать каждый для того, чтобы сберечь наше наследие.

Также в апреле кандидат физико-математических наук, научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Балахнина расскажет, как физики помогают искусствоведам воссоздавать фрески со стен разрушенных в советское время храмов. На встречах в мае лингвист Алексей Гиппиус, ученик выдающегося лингвиста Андрея Зализняка, развеет псевдонаучные мифы о происхождении русского языка и продемонстрирует, как сегодня ученые словно детективы читают берестяные грамоты и надписи, которые оставили простые жители средневековой Руси. Про другие послания из прошлого, но уже от более древних предков, расскажет археолог Елена Леванова. Ее команда создает 3D-модели известных памятников наскального искусства России.

В июньском блоке проекта член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор, руководитель Отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН Анна Дыбо покажет, как лингвисты изучают исчезающие тюркские языки. Археолог, доктор исторических наук, академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров расскажет, как его команде удалось найти следы «невидимых» могильников Суздальского Ополья — погребальных памятников X-XII веков.

Встречи будут проходить офлайн в Центре Гиляровского. У каждого мероприятия будет онлайн-трансляция, благодаря партнеру проекта — социальной сети ВКонтакте. Записи будут доступны в соцсетях Музея Москвы и Российского научного фонда.

Погрузиться в тему также можно с помощью мультимедийного проекта РНФ «Хранители культурного наследия», который через фотографии и видео, аудиозаписи и 3D-графику рассказывает о богатейшей культуре России, перипетиях научного процесса, увлекательной и важной работе ученых.

Дата и время проведения: 7 апреля – 19 июня, 18:30.

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