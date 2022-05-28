КИРОВ: Фотовыставки «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation» и «Улицы Лагранжа» откроются в ЦСИ «Галерея Прогресса»

Выставочный проект организован в рамках региональной программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art — с 2021 года они проводят фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье. Совместно с кировским Центром современного искусства «Галерея Прогресса» Фонд Still Art и Галерея Люмьер представляют коллекции лучших работ двух выдающихся мастеров отечественной фотографии XX века Александра Родченко и Владимира Лагранжа, чьё творчество оказало влияние на развитие визуального искусства в России. Авторские монографии, изданные в рамках просветительского проекта, были переданы в собрания более пятидесяти музеев и библиотек городов и регионов страны.

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – один из лидеров русского авангарда, новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна, начал фотографировать в 1924 году. Используя такие приемы, как съемка с непривычного ракурса (сверху вниз и снизу вверх), который сразу же стали называть «родченковским»; диагональное построение композиции, задающее динамику и ритмичность кадру; съемка детали и крупного плана; применение двойной экспозиции и тонкая работа со светотеневыми контрастами, Родченко стремился, как писал Осип Брик, превратить знакомую вещь в «кажется никогда не виданную конструкцию», изменить привычный взгляд человека на окружающее, расширить возможности «видеть вещи».

Александр Родченко. Пионер – трубач, 1930. © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Портрет матери, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Пожарная лестница, 1925 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Сосны, Пушкино, 1927 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Балконы, 1925 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка-курьер, 1928 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Сбор на демонстрацию, 1928 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Лестница, 1929 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка с «Лейкой», 1934 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Критик Осип Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Лиля Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Владимир Лагранж (1939-2022) – автор, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, — расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства «Магнум».

Владимир Лагранж. Бабуля. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. В «Детском мире» / Подарок. 1962 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Вратарь. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Интерес / Забава. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Какие танцы без баяна? 1983 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Прическа хала. 1963 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Религия. 1970 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Сольфеджио. 1968 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Страда. 1973 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Твист. Париж. 1964 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Юные балерины. 1962 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Выставки работают с 3 июня по 21 августа 2022 года

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