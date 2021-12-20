I премия в области короткого метра KINOLIBRE

25 декабря 2021 в самом центре Москвы («Кино Дом», ул. Васильевская, д. 13) состоится вручение I Независимой Премии KINOLIBRE. В конкурсе участвует 21 короткометражная работа, отобранная более чем из 200, показанных на площадке KINOLIBRE с 2019 по 2021 годы. По результатам зрительского голосования главные призы получат 3 лучших.

Голосование продолжится вплоть до вручения премии на официальном сайте kinolibre.com . Среди номинантов 2021:

ЛОТЕРЕЯ, реж. Вадим Валиуллин;

ТАК НАДЁЖНЕЕ, реж. София Сальман;

ТЫ ЗДЕСЬ, реж. Орхан Абулов;

ЧИТМИЛ, реж. Дарья Лебедева;

КАСТИНГ, реж. Сергей Андреев;

THE STAR, реж. Илья Тилькин;

СОНЯ ЛЮБИТ, СОНЯ НЕ ЛЮБИТ, реж. Наташа Беляева;

КУРЧАТОВ, реж. Александр Королёв (Сукачёв);

СКАЗКА, реж. Ясна Нагдалиева;

ДАВАЙ ЗАБУДЕМ О ЛАДОНЯХ…, реж. Тим Березин;

СКАЗОЧНОЕ БАЛИ, реж. Жанна Желанная;

СИЛА ИСКУССТВА, реж. Мария Цветкова;

ПОКА ГРЕМИТ ВОКРУГ, реж. Алексей Постнов;

ХОЧУ ДОМОЙ, реж. Татьяна Лялина;

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СТУКАЧА, реж. Серафим Чихладзе;

ПХЕНЦ, реж. Павел Пальшин;

ХОЛОДЕЦ, реж. Алексей Марусов;

ПОКОРЯЯ МЕЧТЫ, реж. Павел Палехин;

КОЕ-ЧТО ЗАДАРОМ, реж. Алексей Талызин;

СОНАТА, реж. Дмитрий Горевой;

МОЙ БОГ, реж. Дарья Разумникова.

«Для нас Премия KINOLIBRE — это первая ласточка нового формата голосования за лучший фильм, когда из большого количества действительно сильных фестивальных и прокатных картин, отобранных нашим экспертным советом, конечную точку ставит зритель. И именно его голос определяет победителей!», — комментирует председатель премии и владелец компании KINOLIBRE Илья Измайлов.

Директор KINOLIBRE Александра Иванова отметила: «Хоть это наша первая премия, но отбирать 21 лучший фильм для зрительского голосования было очень тяжело. В отборе принимали активное участие наши партнёры и эксперты из мира большого кино. Очень много достойных работ, которые уже получили множество наград на престижных конкурсах».

Продюсер и ведущий проекта, актер Кирилл Мугайских, уверен, что короткометражный игровой формат только набирает обороты в нашей стране, а качество короткометражных фильмов стремительно растёт.

Продвижением и развитием площадки и премии займётся российский продюсер и режиссер Данил Куликов, член Клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа». KINOLIBRE — это уникальный, независимый, патентованный формат мероприятий, сочетающий в себе эксклюзивные показы фильмов и их обсуждение с создателями и участниками картин. «Еженедельный фестиваль», — так говорят о себе организаторы, поскольку показы, по 3-5 фильмов за вечер, проходят практически каждую пятницу начиная с 2017 года и неизменно собирают полные залы. Из камерного мероприятия Kinolibre быстро стало престижным местом для тусовки и знакомства актеров, режиссеров, продюсеров, творческой интеллигенции и представителей различных отраслей, интересующихся авторским кино. Организаторы тщательно следят за репертуаром и поддерживают финансово некоторые, особо-выдающиеся, на их взгляд, работы. Площадка сотрудничает с крупнейшими фестивалями и прокатчиками короткого метра в России, такими как CINEPROMO и фестиваль KONIK.

Премия KINOLIBRE обещает стать ежегодным и заметным событием в мире российского кино. Проголосовать за понравившийся фильм можно на сайте kinolibre.com .

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