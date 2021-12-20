I премия в области короткого метра KINOLIBRE

25 декабря 2021 в самом центре Москвы («Кино Дом», ул. Васильевская, д. 13) состоится вручение I Независимой Премии KINOLIBRE. В конкурсе участвует 21 короткометражная работа, отобранная более чем из 200, показанных на площадке KINOLIBRE с 2019 по 2021 годы. По результатам зрительского голосования главные призы получат 3 лучших.
Голосование продолжится вплоть до вручения премии на официальном сайте kinolibre.com . Среди номинантов 2021:
- ЛОТЕРЕЯ, реж. Вадим Валиуллин;
- ТАК НАДЁЖНЕЕ, реж. София Сальман;
- ТЫ ЗДЕСЬ, реж. Орхан Абулов;
- ЧИТМИЛ, реж. Дарья Лебедева;
- КАСТИНГ, реж. Сергей Андреев;
- THE STAR, реж. Илья Тилькин;
- СОНЯ ЛЮБИТ, СОНЯ НЕ ЛЮБИТ, реж. Наташа Беляева;
- КУРЧАТОВ, реж. Александр Королёв (Сукачёв);
- СКАЗКА, реж. Ясна Нагдалиева;
- ДАВАЙ ЗАБУДЕМ О ЛАДОНЯХ…, реж. Тим Березин;
- СКАЗОЧНОЕ БАЛИ, реж. Жанна Желанная;
- СИЛА ИСКУССТВА, реж. Мария Цветкова;
- ПОКА ГРЕМИТ ВОКРУГ, реж. Алексей Постнов;
- ХОЧУ ДОМОЙ, реж. Татьяна Лялина;
- ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СТУКАЧА, реж. Серафим Чихладзе;
- ПХЕНЦ, реж. Павел Пальшин;
- ХОЛОДЕЦ, реж. Алексей Марусов;
- ПОКОРЯЯ МЕЧТЫ, реж. Павел Палехин;
- КОЕ-ЧТО ЗАДАРОМ, реж. Алексей Талызин;
- СОНАТА, реж. Дмитрий Горевой;
- МОЙ БОГ, реж. Дарья Разумникова.
«Для нас Премия KINOLIBRE — это первая ласточка нового формата голосования за лучший фильм, когда из большого количества действительно сильных фестивальных и прокатных картин, отобранных нашим экспертным советом, конечную точку ставит зритель. И именно его голос определяет победителей!», — комментирует председатель премии и владелец компании KINOLIBRE Илья Измайлов.
Директор KINOLIBRE Александра Иванова отметила: «Хоть это наша первая премия, но отбирать 21 лучший фильм для зрительского голосования было очень тяжело. В отборе принимали активное участие наши партнёры и эксперты из мира большого кино. Очень много достойных работ, которые уже получили множество наград на престижных конкурсах».
Продюсер и ведущий проекта, актер Кирилл Мугайских, уверен, что короткометражный игровой формат только набирает обороты в нашей стране, а качество короткометражных фильмов стремительно растёт.
Продвижением и развитием площадки и премии займётся российский продюсер и режиссер Данил Куликов, член Клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа». KINOLIBRE — это уникальный, независимый, патентованный формат мероприятий, сочетающий в себе эксклюзивные показы фильмов и их обсуждение с создателями и участниками картин. «Еженедельный фестиваль», — так говорят о себе организаторы, поскольку показы, по 3-5 фильмов за вечер, проходят практически каждую пятницу начиная с 2017 года и неизменно собирают полные залы. Из камерного мероприятия Kinolibre быстро стало престижным местом для тусовки и знакомства актеров, режиссеров, продюсеров, творческой интеллигенции и представителей различных отраслей, интересующихся авторским кино. Организаторы тщательно следят за репертуаром и поддерживают финансово некоторые, особо-выдающиеся, на их взгляд, работы. Площадка сотрудничает с крупнейшими фестивалями и прокатчиками короткого метра в России, такими как CINEPROMO и фестиваль KONIK.
Премия KINOLIBRE обещает стать ежегодным и заметным событием в мире российского кино. Проголосовать за понравившийся фильм можно на сайте kinolibre.com .Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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