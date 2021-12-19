Незрячий пианист получил специальный приз на Конкурсе «Золотые таланты»

XXII Международный исполнительский конкурс Гран-при «Золотые таланты» прошел в Курске в рамках проекта «Класс от Маэстро» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В этом году к участию в Конкурсе пригласили 48 юных музыкантов из 30 регионов страны, а также Донецка и Беларуси. Музыканты демонстрировали свое мастерство в дисциплинах скрипка, фортепиано, виолончель.

«Участников у нас всегда традиционное количество. Мы допускаем до участия в первом туре по 16 человек в каждой номинации. Итого 48 человек. Мы не идем на компромиссы с программой, с требованиями и в итоге получаем очень сильный, яркий состав участников. Самое главное для нас — чтобы у этих ребят были хорошие перспективы», — рассказывает Иван Рудин, артистический директор конкурса Гран-при «Золотые таланты».

12 декабря на сцене Курской государственной филармонии состоялся заключительный праздничный гала-концерт Конкурса, где Лауреаты I премии выступили в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, после чего прошло награждение конкурсантов во всех номинациях.

Обладателем специального приза Yamaha Music Award – цифрового пианино Yamaha – стал одаренный незрячий музыкант с абсолютным слухом Михаил Шавкута. Мальчик учится в 6 классе ГБУ дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» в 6 классе и активно участвует в концертной и конкурсной деятельности школы. Это не первая победа Миши. Ранее в 2019 и 2021 годах он становился Лауреатом III степени VIII и победителем IX Международного детско-юношеского фестиваля – конкурса незрячих музыкантов – исполнителей в г. Курске, а также победителем VI Всероссийского открытого Фестиваля «Мой свет – музыка» для детей и юношества с ограниченными возможностями в Москве. Юный музыкант с удовольствием поёт в вокальном ансамбле и образцовом академическом хоре «Жаворонок».

«Для нашего Фонда очень символичен тот факт, что победителем в специальной премии стал незрячий, музыкально одаренный молодой человек. Это совпадает с двумя ключевыми направлениями нашей деятельности: поддержка одаренной молодежи в регионах и развитие инклюзии и доступной среды для незрячих людей в рамках нашей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». От всей души поздравляем Михаила с победой и надеемся, что приз, который он выиграл, поможет ему в дальнейшем развитии», — комментирует Николай Троцкий, директор по коммуникациям Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Абсолютными победителями XXII Международного исполнительского конкурса Гран-при «Золотые таланты» в своих номинациях стали: семнадцатилетняя скрипачка из Москвы Маргарита Гладышева (номинация «Скрипка»), Яна Булатова (номинация «Фортепиано»), Полина Тхай (номинация «Виолончель»). С полным списком победителей и дипломантов можно ознакомится на сайте Конкурса.

Между конкурсантами был распределен призовой фонд проекта более 1 млн. рублей. Кроме того, победители в каждой номинации получат долгосрочную поддержку благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Мероприятие прошло при участии Фонда Президентских грантов, Администрации Курской области, Минпросвещения России, Минкультуры России, АНО «Россия – страна возможностей», Российского движения школьников и благотворительного фонда ArsLonga.

Для справки:

Гран-при «Золотые таланты» – проект культурной платформы АРТ-ОКНО, комплексная программа по поддержке и развитию юных талантливых музыкантов. Проект существует с 2008 года и проводится в различных регионах России. За все время существования конкурса в нем приняли участие несколько тысяч учеников музыкальных учебных заведений, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств России, Чехии, а также стран СНГ и Балтии. В 2017 году артистическим директором проекта стал Иван Рудин. С этого момента в программу и регламент конкурса были внесены значительные изменения. Обладателем Гран-при последних лет стали скрипачка Лидия Ступакова-Конева (2017), пианист Егор Сидоров (2018), виолончелистка Мария Зайцева (2019) и саксофонист Михаил Казаков (2020). Лауреаты конкурса, среди которых Иван Пятков, Александр Малинин, Александр Папушев и многие другие, становятся победителями крупных российских и международных конкурсов, выступают с симфоническими оркестрами на основных площадках страны, поступают в ведущие музыкальные ВУЗы России. С 2018 г. конкурс проходит при участии Фонда Президентских грантов.

Международный конкурс Гран-при «Золотые таланты» проходит в рамках одноименного культурно-образовательного проекта платформы АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Масштабный проект, в который входят Летняя творческая школа «Класс от Маэстро», региональный конкурс детского и юношеского творчества «Золотые таланты ПЛЮС», а также Гран-при «Золотые таланты», направлен на реализацию комплексной деятельности по выявлению, обучению и последующей поддержке одаренной молодежи. Благодаря проекту Фонд развивает культуру в регионах, транслируя актуальные тренды в сфере современной культуры, расширяя образовательные возможности и оказывая грантовую поддержку местным культурным институциям и культурным лидерам.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», основанный в 2006 году, поддерживает общественно значимые инициативы в сфере культуры, науки, спорта, а также социальные проекты, направленные на создание инклюзивной среды в России. Основное направление деятельности Фонда – меценатские проекты его основателя. По личной инициативе Алишера Усманова фонд финансирует образовательные проекты, оказывает поддержку ведущим коллективам и культурным институциям с целью развития инфраструктуры и творческих инициатив, а также способствует развитию науки и обмену опытом между специалистами разных областей знаний.

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