ЦСИ Винзавод представляет кураторские проекты

25 ноября в Центре современного искусства Винзавод открываются три новых выставки – сайт-специфик инсталляция «Не держи меня» в Акцизном зале, «Свернутое измерение» в Бродильном цехе – выставка-документация жизни одного российского села на Дальнем Востоке и «Координаты» – художественная интервенция арт-группировки ПНИ в навигацию на территории ЦСИ Винзавод. Это независимые кураторские проекты, отобранные экспертной комиссией по результатам опен-колла, который ЦСИ Винзавод проводил с июля по сентябрь 2022 года.

По результатам опен-колла отобрано 14 творческих инициатив: семь выставок и семь проектов коротких форматов, среди них – кинопоказы, лекции, перформансы, спектакль и принтобмен. Реализация проектов в пространствах ЦСИ Винзавод пройдет в три этапа – финальный запланирован на январь 2023 года.

25 ноября состоится открытие первых трех выставочных проектов, по которым кураторы проведут авторские экскурсии. В программе на ноябрь также: принтобмен 26 ноября, a 27 ноября показ двух экспериментальных фильмов Дианы Галимзяновой «План 9 с Алиэкспресса» и «Самая Светлая Тьма».

О выставочных проектах

Инсталляция «Не держи меня» — выставочный проект художников и кураторов Кристины Пашковой и Кости Серпа, посвященный идее фальшивых опор. В экспозиции в Акцизном зале — знакомые зрителю предметы быта и реди-мэйды с не определенным функциональным назначением. Объекты комбинируются в конструкции, которые будто служат для стабилизации и подпорки и без того устойчивых сводов Акцизного зала.

По задумке авторов, сайт-специфик проект «Не держи меня» – попытка художника «исправить» несуществующую проблему, а фальшивые опоры – только имитация важности и необходимости конструкций, в которых сводчатый потолок не нуждается. Композиции, выполненные без единого гвоздя или клея, хрупки и ненадежны. После выставки они будут разобраны, предметы вернутся на свои места.

Мультимедийный проект «Свернутое измерение», авторами которого выступили художница из Владивостока Елена Никитина и петербургский куратор Екатерина Седых, документирует реалии и мироощущение жителей села Тигрового в Приморском крае на Дальнем Востоке.

Экспозиция выставки собрана из фотографий домов и жителей села, окружающих пейзажей и переписок в групповых чатах, где люди делятся своими историями, радостями и рассказами о том, что их беспокоит. Цель проекта – сделать видимым маленькое, почти не поддающееся обнаружению «свернутое измерение» Тигрового, дать возможность зрителям заглянуть в сохраненный мир одного из самых отдаленных регионов России.

«Координаты» — это сайт-специфик проект художественной группировки ПНИ, масштабированный на всю территорию ЦСИ Винзавод. Интервенция в навигационные системы – буклеты, карты-схемы, указатели, планы эвакуации, стенды с афишами, вывески – попытка переосмыслить ориентацию зрителей в пространствах центра современного искусства и доминации кураторского взгляда.

О проектах короткого формата

Живой принтобмен, который проведут коллекционер, эксперт в области печатной графики Валерий Бо и художница Мария Зайцева – встреча между любителями печатной графики и обмен равноценными оттисками. Работы тиражной графики могут быть как авторскими эстампами, так и оттисками других художников из коллекции участников. 26 ноября в 17:00.

«План 9 с Алиэкспресса» — безбюджетный экспериментальный фильм режиссера Дианы Галимзяновой, в съемках которого приняли участие более 80 человек, среди которых самые разные представители креативной индустрии в России. Другая ее работа «Самая Светлая Тьма» – нуарный триллер о детективе-невротике, который раскрывает свои собственные тайны. 27 ноября в 17:00.

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