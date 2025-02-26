Игорь Смиренный: «Мы ищем партнеров для создания музея этикетки и упаковки в Москве»

Сальвадор Дали создал логотип знаменитого Чупа Чупса, поэт Владимир Маяковский работал над рекламой Моссельпрома, а художники Иван Билибин и Михаил Врубель рисовали упаковки и этикетки. Упаковка и искусство всю свою историю шагали рядом, а отследить путь становления российского рынка упаковки можно в Сергиевом Посаде – в музее упаковки. Основатель музея Игорь Смиренный рассказал об идее создания музея, его коллекции и планах развития.

– Игорь Николаевич, расскажите, как возникла идея создать музей, посвященный упаковке?

– Всё началось в 1990 году, когда мы приступили к выпуску журнала «Тара и упаковка». Это был первый межотраслевой специализированный журнал, посвященный упаковочной тематике. Одновременно с этим, мне пришла в голову идея собирать и систематизировать образцы старинной упаковки – сказалось мое увлечение коллекционированием. Однажды в клубе нумизматов, узнав о журнале, мне подарили небольшую коллекцию пробных (типографских) экземпляров упаковок и этикеток для парфюмерии XIX – начала XX веков. Тогда будущие экспонаты музея ничего не стоили – упаковка считалась чем-то второстепенным, и никто не проявлял к ней интереса. Меня же, напротив, очень впечатлила эта коллекция. Оказалось, что до 1917 года упаковку оформляли художники, причем зачастую очень известные: Васнецов, Билибин, Врубель, Бельский, Гапонов… С этого момента и началось создание коллекции.

– 90-е годы были сложными для страны. Как в этих условиях удавалось создавать журнал и музей?

– Идейными учредителями журнала выступали Всесоюзный экспериментально-конструкторский институт тары и упаковки (ВНИЭКИТУ) в Калуге и управление АГРОПРОМТАРА Минсельхоза СССР. К сожалению, обе организации были закрыты в начале 90-х. Надо отметить, что в СССР не готовили специалистов, связанных с технологиями и дизайном упаковки. В условиях планово-распределительной экономики в них просто не было потребности. Однако именно в 90-е годы назрел вопрос создания принципиально новой образовательной специальности именно в данном направлении. В большом количестве были представлены предприятия-производители упаковки, потребители упаковки. Работал и всесоюзный комбинат «СОЮЗПРОДОФОРМЛЕНИЕ» – он объединял художников-графиков, оформлявших упаковку для всех пищевых предприятий Союза. Свои художники-оформители работали и на многих крупных предприятиях. Они и стали первыми авторами и подписчиками журнала!

– А затем появился и музей?

– Его судьбу предопределила случайная встреча – в 1996 году мы оказались в дирекции Политехнического музея и в разговоре затронули темы журнала и коллекции. Нам предложили организовать выставку старинной упаковки и уже в следующем году в выставочном зале Политехнического музея открылась выставка «Упаковка из старой Москвы». Выставка проработала лишь месяц, но вызвала большой ажиотаж – очередь на вход начиналась на улице! Многие москвичи впервые узнали о том, что крупные столичные предприятия были созданы еще в XIX веке!

– Но одним месяцем выставка не ограничилась?

– Совершенно верно. В 1998 году директор Политехнического музея Григорий Григорян предложил нам сделать еще одну выставку – «Два века русской этикетки». Экс-сотрудники упомянутого ранее «СОЮЗПРОДОФОРМЛЕНИЯ» передали нам уникальные оригиналы известных советских этикеток и упаковок, причем – рисованные, ведь компьютеров тогда не было. Так мы смогли продемонстрировать оригинальные упаковки и этикетки Российской Империи, СССР. К выставке мы также изготовили иллюстрированный альбом «Два века русской этикетки», причем распространяли его бесплатно. Обе выставки приходили не только посмотреть – многие посетители передавали свои образцы упаковок. Коллекция расширялась! Тогда нам предложили создать постоянно действующий музей упаковки, сначала как специальный отдел Политеха, а затем, в 1999 году, в одном из залов музея открылась постоянная выставка.

– Параллельно вы участвовали и в развитии образовательной программы?

– Как раз в это время по инициативе нашей редакции в системе высшего образования была создана новая специальность «Технология и дизайн упаковочного производства», и наш альбом практически стал первым учебным пособием для студентов Пищевого института, Академии печати и Института прикладной биологии, где тогда рождалась новая образовательная специальность. Помимо этого, задействовали информационные возможности нашего журнала, издавали приложение – газету «Школа упаковки». Ее бесплатно отправляли подписчикам журнала и в московские вузы. В газете рассказывали, в частности, о коллекционировании упаковок и этикеток.

– Что стало с музеем упаковки после начала реконструкции Политеха?

– До закрытия Политехнического музея мы регулярно проводили ретроспективные выставки, но в 2010 году началась реконструкция музея, и наша коллекция несколько лет хранилась в редакции. Только в 2023 году, по предложению наших партнеров из Сергиева Посада, удалось возобновить работу музея, и, что символично, сегодня он находится в 5 минутах от знаменитой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В музее постоянно проводятся сменные выставки, лектории, мастер-классы. Коллекции постоянно пополняются. Например, в результате работы на промышленных выставках «УпакЭкспо», «РосУпак» и некоторых других, где мы уже много лет делаем небольшую витрину Музея упаковки. Есть и другие источники. Кое-что приобретаем на блошиных рынках или у антикваров, у друзей. В конце февраля мы впервые сделаем в Музее выставку упаковок и этикеток – победителей международного профессионального конкурса «ПродЭкстраПак-2025». Она будет работать до конца марта.

– Можно ли предположить возвращение музея в Политех после завершения его реконструкции?

– На текущий момент — это сложно представить. Команды, которая нас пригласила, сегодня нет, да и сам музей по-прежнему на реставрации. Тем не менее мы ищем партнеров для создания музея этикетки и упаковки в Москве и открыты к предложениям – материалы и экспонаты у нас для этого есть.

– Есть ли в музее алюминиевые экспонаты?

– Первые алюминиевые банки для напитков в нашей стране появились к Олимпиаде-80. Тогда многие их коллекционировали, но к концу 90-х ажиотаж спал, и нам начали приносить экспонаты для музея. В архиве хранится и постоянно пополняется коллекция платинок и упаковок из фольги для плавленых сырков – материала хватит на организацию отдельной выставки. Кстати, интересна история первой банки для напитков, которую сделали к Олимпийским играм в Москве. Алюминиевые крышку и донышко (тогда она была трехкомпонентная) заказывали за рубежом, а обечайки делали в Союзе. Разливали в них пиво «Золотое кольцо».

– Глядя на экспонаты и на современную упаковку можете ли вы назвать объединяющие тренды?

– Сейчас в упаковке заметна работающая «ностальгия». Некоторые предприятия пытаются изготавливать упаковку «под старину», экспериментируют и ищут свои корни. Это было характерно в 90-е годы, актуально и сейчас. – Знаем, что для вас этот год особенный – сразу несколько юбилеев! – Да, в этом году у нас сразу два юбилея. Журналу «Тара и упаковка» исполняется 35 лет, а конкурсу «Заводной апельсин» – 30 лет. Ежегодно участниками конкурса становятся студенты профильных кафедр университетов и колледжей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Предоставлено пресс-службой Алюминиевой Ассоциации