ОЛЬГА БУЗОВА ВПЕРВЫЕ ИСПОЛНИЛА ПЕСНЮ НА СТИХИ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

21 апреля в эфире музыкальных радиостанций и на всех цифровых площадках состоялась грандиозная премьера: телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова представила песню на стихи Михаила Гуцериева «Верни». Эта песня стала основой для четвёртой серии музыкального проекта «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которого является композитор Дарья Кузнецова.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из песен и снятых на них музыкальных короткометражек, связанных историей магического артефакта. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из Героев, роли которых сыграли одни из самых ярких артистов шоу-бизнеса, волшебный артефакт помогает достичь желанных целей, но у каждого желания есть своя цена.

Четвёртая серия саги получила название «Верни». Исполнительницей песни и главной героиней музыкального кино-клипа, премьера которого состоится в ближайшее время стала Ольга Бузова.

Для певицы это первый опыт работы с поэтом Михаилом Гуцериевым: «Мой девиз: не ищи любовь, она найдет тебя сама. Не ищи песню, она найдёт тебя сама. Если честно, то я долго ждала возможности спеть песню на стихи Михаила Гуцериева. Я верила, что чудо случится. И вот песня меня нашла. Я счастлива!» — поделилась Ольга Бузова.

Верни тобой забытые закаты,

Где я и взгляд твой виноватый.

Сожгла меня любовь дотла

Под шум дождя.

«Мы с Олей столкнулись всего однажды на большом фестивале, и я видела как она работает. Безусловный трудоголик, она меня этим восхитила. И я откликнулась. Мы встретились на студии, послушали песню, обсудили стихи. Песня ей понравилась: она лёгкая, летняя, вайб определённой эпохи. Это наша первая песня, но уже слышно насколько всё вокально красиво у Оли. Мне приятно, что я раскрываю её в музыкальном плане, как певицу», — рассказала Дарья Кузнецова.

Слушайте песню «Верни» в исполнении Ольги Бузовой в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

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