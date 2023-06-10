Ильдар Абдразаков впервые даст сольный концерт в Узбекистане

21 июня 2023 года Ильда Абдразаков – лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», выступающий на крупнейших мировых сценах, даст свой первый сольный концерт в Узбекистане – в Ташкенте, на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, который пройдёт в рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны».

Этот музыкальный вечер станет особенным событием в истории проекта, который уже покорил более 13 миллионов зрителей по всему миру! Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра имени Алишера Навои, за дирижерский пульт встанет один из самых ярких и харизматичных российских дирижеров Денис Власенко. Первое отделение будет посвящено музыке великих русских композиторов – Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова и других, а во втором прозвучат известные арии из произведений европейских авторов – Моцарта, Россини, Бизе, Гуно.

Перед началом концерта публика сможет посетить выставку Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов – Федор Шаляпин: параллели и пересечения», посвященную 150-летию со дня рождения двух прославленных русских музыкантов – Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.

Экспозиция задумана как рассказ о жизненных дорогах Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, вполне самостоятельных, параллельных, но имеющих точки пересечения – встречи, совместные выступления и минуты отдыха. Разные по характеру, происхождению, воспитанию и образованию, Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов творчески и личностно обогащали и дополняли друг друга. В судьбе Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова много параллелей: оба были вынуждены покинуть родину и окончить жизнь на чужбине, обоим досталась небывалая слава, триумфальные выступления и трудное служение искусству вдали от России, по которой тосковали и Ф. Шаляпин, и С. Рахманинов. Взаимоотношения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина – редкий пример дружбы, длящейся почти 40 лет. «Моя связь с Шаляпиным, – говорил Рахманинов, – это одно из самых сильных, глубоких и тонких переживаний всей моей жизни».

Выставка разделена на шесть разделов: «Разные судьбы», «Путь к музыке и театру», «В Императорском Большом театре», «На вершине творческого Олимпа», «Семейный альбом» и «Вдали от Родины». Документальный видеоряд экспозиции дополняют цитаты из воспоминаний и писем музыкантов, а также статей музыкальных критиков, посвященных творчеству Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.



Международный проект «Русские сезоны» по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат «Русских сезонов» разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок – до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов.

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