Олег САВАЛА: «Я искренне надеялся, выступая на улице и в метро, что меня заметят»

О том, какие конкурсы интересны, почему именно музыка и полезны ли уличные выступления нашему порталу рассказал певец, музыкант — Олег Савала.

– Олег, добрый день! В одном из своих интервью вы говорили, что вы родом из Краснодарского края. Почему переехали?



– Решение принимала моя мама, мы переехали, когда мне было 11 лет. Это был довольно трудный этап для меня потому, что в станице где я вырос осталась моя бабушка. Тяжело было расставаться с ней, поскольку пока мама училась я жил с бабушкой и был очень к ней привязан.

Позже мы переехали в другой город, в поисках больших возможностей. Всё же большие мегаполисы могут дать гораздо больший трамплин в плане карьеры и обучения. Так, мы оказались рядом с Питером, в городе Тосно. Мама обрела новые отношения, и получилось, что несколько пазлов сложились в единую цепь событий. Вот такие причины переезда. Тем не менее я каждое лето ездил к бабушке и собираюсь навестить ее снова, через пару месяцев. Она очень радуется моим успехам в творчестве, любит смотреть видеозаписи где я пою.

– Вы занимаетесь музыкой с 7 лет, а какие инструменты смогли изучить?



– Я занимаюсь вокалом с 7 самостоятельно, но я не заканчивал музыкальную школу. Взял в руки гитару в 15 лет и начал учиться играть по видео из youtube. Я самоучка. Когда учился в колледже начал осваивать фортепиано, играл песни Billy Joel и The Beatles на фортепиано в колледже. Обожаю гитару, это первый инструмент и самый любимый, который я освоил.

– Есть ли у вас высшее образование?



Как такового высшего образования нет. Я поступал и поступил в Институт Культуры, даже начал жить в общежитии там, но кажется в конце первого курса мне все надоело, начался кризис и я бросил учебу. Уйдя надолго в уличные выступления. Я искренне надеялся, выступая на улице и в метро, что меня заметит какой-то крутой продюсер и для меня откроется дорога на большую сцену. Я был достаточно наивен. Но было очень много благодарностей от людей и каждый раз когда я выступал даже в самом странном месте, типа вагона в метро на филевской ветке, я делал это с душой и азартом. У каждого из нас в детстве были примеры на которые мы хотели равняться.

– А кто для вас был примером для подражания? И почему?



– Для меня всегда была примером для подрожания моя мама. У нас всегда были с ней близкие и доверительные отношения. Она мастер своего дела, по профессии врач — стоматолог, несмотря на не творческую профессию, она всегда поддерживала меня в моих творческих начинаниях. Независимая и ответственная. Всего добилась сама в жизни и обеспечила нам с сестрой достойное детство.

– Какую музыку вы слушали в детстве?



– Я помню как мама подарила мне кассетный плеер и наушники, мне было лет 7, это было летом, меня отправили в детский лагерь и на тихом часе я тогда слушал Киркорова, мне очень нравилась песня «Радио бэйби». Помню, что мне очень нравилась тогда и «Дискотека Авария», Hi-Fi. Потом уже позже, когда выучил английский, лет в 13, начал больше слушать английские песни Шакиру например, Лайонела Ричи, Майкла Болтона, Майкла Джэксона и Стинга.

– Хотели бы поучаствовать в каких-то известных музыкальных конкурсах? И каких?



Мне очень понравился конкурс «Песни» на ТНТ, но его почему-то уже долго нет в эфире. Я, как и многие, хочу на «Голос», помню как смотрел первые два сезона этого шоу перед поступлением в Университет. Меня потрясли выступления некоторых артистов из этого шоу, например: Артур Бэст, Антон Беляев, Алена Тойминцева и многие другие.

– Поделитесь планами на ближайшее будущее.



– В ближайшем будущем планирую поехать в Беларусь с выступлениями. Я работаю сейчас в вокальном ансамбле и мы будем выступать там, в городе Рогачев. Планирую подать заявку на конкурс «Новая звезда» на канале «Звезда» и еще буду доделывать с моей подругой Кристиной Мохновой свои авторские песни.

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