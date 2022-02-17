ILONA_K artspace открывает персональную выставку Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки»

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На двух этажах галереи будут экспонированы живопись и графика из серии «1001 вид моря», а также масштабные работы из проекта «В мире животных».

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «1001 вид моря». Холст, акрил, 145х195 см. 2016

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «1001 вид моря». Холст, акрил, 145х195 см. 2016

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «1001 вид моря». Холст, акрил, 145х195 см. 2016

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «1001 вид моря». Холст, акрил, 145х195 см. 2016

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х240 см. 2021

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х290 см. 2021

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 240х195 см. 2021

владимир дубосарский - дедушкины сказки

Без названия. Из серии «В мире животных». Холст, акрил, 195х240 см. 2021

Вынесенная в название выставки сказка, как один из видов фольклорных фантастических поучительных рассказов, превращается в сложную систему напряжений различных несовместимых между собой сюжетов и героев.

В живописных работах из проекта «В мире животных» автор конструирует концептуальные соединения равноудалённых друг от друга феноменов.

Представители доисторической фауны, интерьеры типовой застройки хрущевского периода, образы и язык поп-арта, соединяясь в рамках произведения, высвечивают точки напряжений между содержаниями и комплексами идей, лежащих за ними.

Это парадоксальное сближение, казалось бы, противоположных смыслов мы видим и в названии второй серии, в котором словно спутались «Тысяча и одна ночь» и «Сто видов Фудзи».

В работах из серии «1001 вид моря» автор обращается к парадоксальной связи между методом модернистской бесконечной репетиции формального поиска и поп-артистким тиражированием.

Разделенная на две части — воду и небо — исходная композиция, отсылающая к работам Марка Ротко или, исполненным буддийской строгости, фотографиям моря Хироси Сугимото, бесконечно воспроизводится в узнаваемой поп-артисткой манере.

Не являясь в действительности тиражными произведениями, за счет схожести языка эти работы обманывают наши ожидания и представления о границах направлений искусства.

Выставка работает с 23 февраля по 22 апреля 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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