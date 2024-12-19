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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUIMG и Propaganda Machine by Surf Coffee® объявили о начале сотрудничества

IMG и Propaganda Machine by Surf Coffee® объявили о начале сотрудничества

editor
By editor
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коллаборация
Фото © Арам Мирзоян

В кофейне Surf Coffee® x Академик прошла первая утренняя вечеринка Early Bird | Happening, открывшая серию мероприятий, направленных на поддержку партнерства между медиакомпанией  IMG и Propaganda Machine by Surf Coffee® — внутренним музыкальным лейблом Surf Coffee®. Это сотрудничество сочетает силу креативного комьюнити и эффективные решения для музыкального продвижения, а также задает новые форматы культурных мероприятий.

Propaganda Machine by Surf Coffee® — творческое объединение артистов, увлеченных хип-хоп культурой. Команда отвечает за музыкальное оформление кофеен Surf Coffee®: совместно с резидентами Propaganda Machine by Surf Coffee® создает музыкальные выпуски Peace Division и проводит лайв dj-сеты на спотах. Кроме этого выпускает капсульные коллекции одежды и аксессуаров, отражающих основные смыслы и образ жизни уличной культуры. Икигай команды — раздавать стиль и толкать на эксперименты.

Сотрудничество с IMG открывает для проекта новые перспективы: в 2025 году IMG становится официальным дистрибьютором музыки резидентов Propaganda Machine by Surf Coffee® на всех ключевых стриминговых платформах, таких как Яндекс.Музыка, ВК Музыка, Звук, Apple Music, Spotify и другие.

«Сотрудничество с Propaganda Machine by Surf Coffee®  — это шаг к созданию единой музыкальной экосистемы, которая объединяет творчество артистов и их аудиторию не только через музыку, но и через образ жизни. Мы видим огромный потенциал в синергии наших ресурсов», — отмечает генеральный директор IMG, Даниэль Перцев.

Рассвет под музыку: первый шаг в партнерстве

Early Bird  — утренний формат вечеринок, который стал настоящим символом партнерства Propaganda Machine by Surf Coffee® и IMG. Событие объединило в себе эстетику утреннего кофе и атмосферу вечеринок. Центральной частью утренника стал трехчасовой диджей-сет от резидента Propaganda Machine by Surf Coffee® DJ ПЛАЩ и друга объединения DJ Rony, создавших яркое и нестандартное начало рабочего дня для всех гостей.

Первая вечеринка Early Bird | Happening стала частью большого новогоднего промо Happening Surf Coffee® Modern Theatre. Happening — это театральный перформанс, возникший в 60-х. Его цель — стереть границы между искусством и жизнью, художником и зрителем. Хэппенинги уникальны и неповторимы, как и празднование Нового года. В этот праздник каждый становится участником большого спектакля, добавляя свою искру радости и создавая калейдоскоп неповторимых событий и воспоминаний. Всё это превращает новогоднюю ночь в незабываемое представление.

Будущее музыкальной экосистемы

Начало сотрудничества IMG и Propaganda Machine демонстрирует, как интеграция медиа, музыки и брендов может открывать новые возможности для артистов. Серия мероприятий Early Bird продолжит привлекать внимание к партнерству, создавая новые форматы взаимодействия с аудиторией.

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