Индийские продюсеры готовы расширять совместное кинопроизводство с Россией

Копродукция стала одним из основных запросов индийских кинематографистов на кинорынке FILM BAZAAR 2023, в котором приняли участие российские компании и кинокомиссии. Также по итогам рынка российскими фильмами заинтересовались дистрибьюторы и международные кинофестивали. Еще одним фокусом интересов стала адаптация российских проектов.

Российские производители фильмов, сериалов и анимации подвели итоги участия в крупнейшем южноазиатском рынке контента FILM BAZAAR, который прошел с 21 по 24 ноября в Индии (штат Гоа) в рамках Международного кинофестиваля IFFI (International Film Festival of India).

Всего в мероприятии приняли участие 1250 представителей из 36 стран. Россию представляли 11 компаний под брендом Russian Content Worldwide, а также представители российских кинокомиссий на стенде Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций»). Участие российской киноиндустрии в рынке было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Свои фильмы, сериалы и анимацию на FILM BAZAAR представили «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», ГК «Планета Информ», компания «Баббл Студиос», «Киностудия КИТ», «ИГМАР», «Медиа-Телеком», «Пан-Атлантик Студио», кинокомпания «Мечта», Ассоциация женщин-кинопродюсеров, анимационная студия «Воронеж», ГК «Рики».

Российские участники провели более 150 встреч с представителями компаний из Индии, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Бельгии, Франции, Австралии. Международных представителей интересовала не только покупка и дистрибуция российского контента, но также было много запросов по копродукции от индийских продюсеров. Всплеск интереса к совместному кинопроизводству был продиктован в том числе и новым решением правительства Индии, которое было озвучено в первый день работы FILM BAZAAR – о значительном увеличении льгот на проведение съемок: федеральное правительство будет компенсировать до 40% стоимости производства проектов, и международные картины также имеют право на участие в данной программе.

Ассоциация женщин-кинопродюсеров, которая впервые была представлена на FILM BAZAAR, по результатам участия в рынке рассматривает несколько проектов для копродукции: переговоры по совместному кинопроизводству велись с несколькими индийскими компаниями.

Тему копродукции на кинорынке обсуждала и «Пан-Атлантик Студио» – для них основной задачей на FILM BAZAAR стал поиск индийского партнера по копродукции для нового фильма «Жемчуг», съёмки которого частично пройдут в Индии. Многие индийские кинокомпании проявили интерес к проекту, и «Пан-Атлантик Студио» уже планирует онлайн-встречи для обсуждения деталей возможного сотрудничества. Фильм «Жемчуг» расскажет историю о девочке Марте по прозвищу Мартыха-Махараджа из ханты-мансийского детдома, которая обожает индийское кино и мечтает поехать в эту сказочную для нее страну. Режиссёром фильма выступит Тина Баркалая, чья дебютная картина «Сказки Гофмана» стала частью основной конкурсной программы Индийского Международного Кинофестиваля (IFFI), который проходил параллельно с кинорынком. Индийским зрителям очень понравился фильм, и в компании уверены, что «Сказки Гофмана» еще появятся на показах в Индии.

«Киностудия КИТ» представила на FILM BAZAAR совместный российско-индийский документальный фильм «Отлив» и два полнометражных проекта-киноэкранизации, находящиеся в разработке. Основным фокусом переговоров с индийскими партнерами также стала возможность копродукции.

Российским контентом активно интересовались и представители международных кинофестивалей. Так, по итогам переговоров, спортивная драма «Начать сначала» кинокомпании «Мечта» будет представлена в Основном конкурсе Международного кинофестиваля Ajanta-Ellora International Film Festival, который пройдет с 3 по 7 января 2024 года в г.Аурангабад (Индия). Фестивальные отборщики также интересовались проектами Ассоциации женщин-кинопродюсеров: на FILM BAZAAR Ассоциация презентовала целый ряд новых драм – «Лгунья», «Свет», «Крецул», «Правда».

Для «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» рынок прошел результативно: компания провела встречи с дистрибьюторами, крупными OTT платформами, производителями контента из Индии, Южной Кореи, Тайваня. Интерес вызвали новый полнометражный фильм компании, релиз которого запланирован на 2024 год – «Красный шелк», сериалы «Библиотекарь» и «Пилигрим», а также формат реалити-шоу «Решала».

Компания «ИГМАР» по итогам FILM BAZAAR отметила, что на кинорынке были проведены, в том числе, переговоры о возможности локальной адаптации проектов компании; «ИГМАР» уже имеет успешный опыт подобного сотрудничества с Китаем. Представители компании подчеркнули, что в Индии есть устоявшиеся предпочтения в отношении кино, популярен четко определенный срез жанров; вместе с тем, профессиональное сообщество всегда в поиске свежих идей. Также в «ИГМАР» особенно отметили продуктивность встреч с представителями индийских кинофестивалей.

Новый фильм из киновселенной Майора Грома «Майор Гром: Игра» от «Баббл Студиос» привлек внимание многих индийских компаний, поскольку жанр приключенческого боевика очень популярен в Индии.

Все проекты «Медиа Телеком» также пользовались популярностью у международных закупщиков (Индия, Южная Корея, Франция): на FILM BAZAAR компания представляла сериалы «Ухожу красиво» и «Арт и Факт», художественные фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» и другие.

ГК «Планета Информ» обсуждала возможности дистрибуции контента на территориях Индии и Южной Кореи с представителями дистрибьюторских компаний и VOD платформ. Были достигнуты договоренности о продолжении переговоров по следующим проектам: «Кентавр», «Чувства Анны», «Телекинез», «Чужая», «Охотник», «Слон».

Российскую анимационную отрасль на FILM BAZAAR представляли студия «Воронеж» («Снежная королева. Разморозка», «Герои Арктики» и др.) и ГК «Рики» («Бодо Бородо», «Фиксики» и др.). Они отметили, что специалисты индийской анимационной индустрии активно интересовались возможностью сотрудничать и работать на российские анимационные компании. Студия «Воронеж» также обсуждала коллаборацию с индийскими VFX-студиями. К проектам российских производителей анимации проявляли интерес не только индийские компании, но и закупщики контента из Южной Кореи.

РОСКИНО в рамках кинорынка также организовало стенд Filming Locations in Russia, где были представлены возможности для съемок в различных российских регионах (на стенде работали представители Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска). Стенд привлекал внимание индийских продюсеров и кинематографистов: некоторые из них уже имели опыт съемок в России, и теперь находятся в поиске новых съемочных локаций в разных российских городах. В числе вопросов, которые интересовали индийских кинематографистов – насколько развита система региональных рибейтов, какие еще меры господдержки существуют для съемок иностранных фильмов в России, возможности копродукции.