Индия, которую мы не знаем

В Галерее классической фотографии откроется выставка «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов».

С 20 апреля по 10 июля в Галерее классической фотографии пройдёт выставка фотографа Ананта Даса «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов». В экспозицию вошло 50 пейзажей, портретов и жанровых сценок из жизни Индии, в которых автор мастерски трансформирует документальное фото в художественное. Большинство снимков сделаны в маленьком провинциальном городке Вриндаване, являющимся одним из крупнейших мест паломничества и духовным сердцем Индии.

Ананта Даса провёл в этой стране около 30 лет, перенимая традиции, практики и привычки индуистов. Это дало ему возможность заглянуть в сердца и души местных жителей и запечатлеть свои открытия фотографически. Именно поэтому его фотографии нельзя назвать привычным взглядом европейского человека на Индию и индийцев. Это взгляд изнутри на простую и красивую жизнь людей, который невозможен для обычного туриста, мчащегося по странам и культурам со своей всегда готовой камерой. Иногда приходится убирать камеру и просто жить с этими людьми, стать одним из них. Только тогда: в решающий момент откровения, вы можете позволить себе вытащить камеру и запечатлеть повседневную жизнь этих людей.

«Много лет назад я принёс близкому мне человеку свои фотографии. Он посмотрел на них и сказал удивительную фразу: «Это окно в другой мир». Поэтому я рад, что у каждого есть такая возможность заглянуть в иной мир, а каким вы его увидите — это уже другой вопрос», — рассказывает фотограф.

Работы Даса уникальны тем, что не являются постановочными, люди на них практически не улыбаются, как на обычных туристических фотографиях из страны махараджей и заклинателей змей. Создается впечатление, что эти снимки могли быть сделаны в любой другой стране мира, и выхваченные моменты происходили когда-то очень давно, а может быть, ещё только произойдут в будущем.

«По представлениям древних индийцев в материальной вселенной существует восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни. Человеческая душа проходит эволюцию, рождаясь и умирая, пока она не обретёт божественную форму. Я попытался передать ощущение нереальности, божественной сути происходящего, сакрального смысла буквально каждого вздоха, движения в пространстве…», — писал Даса.

Отсутствие временного, географического и этнографического контекстов в сочетании с чёрно-белым исполнением придаёт необыкновенную глубину работам фотохудожника. Другой особенностью является своеобразная монументальность его фотографий, игра с планами, неожиданные композиционные решения, в которых автор раскрывает зрителю абсолютно иные аспекты человеческого существования.

Ананта Даса — настоящее имя Аркадий Холопенко — родился 15 мая 1960 года. В 1983 году окончил ГИТИС. В 1990-е в качестве фотографа сотрудничал с различными изданиями по всему миру, снял нескольких документальных фильмов. Жил и работал в Индии и США. 3 июля 2021 года Даса скончался в московской больнице от последствий Covid-19.

Вернисаж по случаю открытия выставки Ананта Даса состоится в среду, 20 апреля, в 19.00. Вход на открытие будет свободным.

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