«Информация — это новая нефть». В Москве открылся Музей криптографии

Первый и единственный в России научно-технологический музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах открывается в Москве 21 декабря 2021 года. Масштабная постоянная экспозиция, состоящая из нескольких десятков экспонатов и более 130 инсталляций рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности. В связи с открытием Музея криптографии 21 и 22 декабря музей будет работать в режиме свободного посещения.
В музее представлены уникальная историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы. Основная экспозиция состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и большого количества мультимедиаконтента, что дает возможность погрузиться в контекст с помощью современных технологий. Посетители могут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее.
Пока до снятия ограничений в связи с пандемией музей можно посетить только в определенное время по сеансам со вторника по воскресенье и только по электронным билетам, купленным на сайте. Стоимость взрослого билета — 500 руб., билет для школьников — 150 руб., льготные категории — 250 руб., дети до 10 лет пропускаются бесплатно.
Генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров: «Наш музей первым в России рассказывает об отечественной криптографии. Российская криптографическая школа является преемницей советской и быстро развивается, удерживая статус одной из ведущих в мире. Однако продемонстрировать её достижения широкой общественности крайне сложно, поскольку до недавнего времени практически все разработки в этой области были засекречены.
За рубежом давно выставляют на всеобщее обозрение аппаратуру шифрования, сохранившую исключительно историческое значение. Это помогает поддерживать имидж страны и заинтересовать криптографией молодых людей — будущих специалистов. В США об успехах американских криптографов можно узнать в музеях науки и техники. У Великобритании есть музей Правительственной школы кодов и шифров «Блетчли Парк», а в России подобного музея до нынешнего времени не было. Мы поставили перед собой задачу исправить эту ситуацию. В безвозмездное пользование АО «НПК «Криптонит» передано 39 предметов для их демонстрации в Музее криптографии. Большинство из них впервые будет представлено широкой публике, а с легендарной шифровально-кодировочной машины М-125 специально к открытию музея был снят гриф секретности.
На наш взгляд, такой музей будет вдохновлять подрастающее поколение делать выбор в пользу математических дисциплин, а пример известных научных и политических деятелей побудит к выбору определенных профессий».
Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Маршрут начинается с «Криптографии в цифровую эпоху», то есть явлений XXI века.
«Для нас музей — это, в первую очередь, образовательный центр. И постоянная экспозиция, и временные выставки — это просветительские проекты. Они должны быть живыми и адаптивными, они должны быть понятны людям разного возраста и с самым разным опытом. Криптография и цифровая грамотность — это сложные темы, но мы хотим рассказывать о них в доступном виде, чтобы любой мог этим знанием пользоваться. Нам хочется, чтобы человек выходил из музея, вооружившись новым навыком, чтобы мог посмотреть на мир новыми глазами», — рассказала директор музея Лидия Лобанова.
Одним из центральных и самых больших объектов музея стала инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине «Фиалка» (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. На территории России единственным местом, где можно вживую увидеть знаменитую «Фиалку», станет Музей криптографии, причем представлены как оригинал «Фиалки», так и гигантская копия ее шифровальных дисков: благодаря им можно в буквальном смысле проникнуть внутрь секретной шифровальной машины и попробовать зашифровать сообщение.
В экспозиции XX века воссозданы два кабинета великих ученых — Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно найти инсталляцию, посвященную линии «Москва — Вашингтон» и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.
Интерактивные инсталляции почти полностью составляют экспозицию зала, посвященного современности. В комнате со стилизованными аркадными игровыми автоматами посетители научатся подбирать самый защищенный пароль.
Музей криптографии станет также пространством для самых разных художественных экспериментов. В постоянной экспозиции — современные арт-объекты, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи. Музей представит выборку арт-работ, которые предложат неожиданный ракурс на представленную научную проблематику. Среди авторов — известные имена из разных стран, включая российского медиахудожника Дмитрия Морозова (::vtol::), испанцев Марио Сантамария и дуэт Мартина Надала и Цесара Эскудеро Андалуза, коллектив LAb[au] из Бельгии и Арама Бартола из Германии. В рамках первого временного проекта — выставки «Ваше сообщение отправлено» — в музее будут представлены работы художников Stanza (Великобритания), Дмитрия Морозова ::vtol:: (Россия), Владана Йолера и Share lab (Сербия).
«Представленная экспозиция наглядно должна показать, что темы, о которых мы говорим — действительно актуальны в информационную эпоху. Криптография интегрирована в нашу жизнь абсолютно на всех уровнях, как на уровне повседевности, так и на уровне общественного устройства в целом. Мы все много раз сталкивались с новостями о том, что произошла очередная кибератака, база паролей утекла в сеть и т.п. При этом большинство людей совершенно не представляет, каким образом и что происходит с нашей информацией, когда она попадает в сеть. Задача экспозиции музея — рассказать о многообразии методов коммуникации, о методах защиты передаваемой информации в разные периоды времени, об идеях, людях и событиях, изменивших наш мир», — комментирует главный куратор и креативный директор музея Анна Титовец.
Несмотря на то, что здание музея построено еще XIX веке, общественные пространства спланированы таким образом, чтобы в них было комфортно находиться посетителям с разными потребностями и разным жизненным опытом: в фойе музея установлены лавки с поручнями, стойки администратора и гардероба расположены на доступной высоте. В пространстве музея в свободном доступе расположены тактильные модели, объекты и образцы материалов для тактильного осмотра незрячими и слабовидящими людьми и в целом всеми посетителями, для кого важно получить интерактивный опыт, как правило, недоступный в традиционных музеях.
В музее работают лекционный зал, просветительский центр и мастерская. Музей разрабатывает образовательную программу, развивающую цифровые навыки и компетенции. Программа публичных мероприятий предложит курсы и воркшопы для школьников и взрослых, лекции, научные шоу, публичные интервью, кинопоказы и многое другое. На первом этаже музея открыт сувенирный магазин с книжной полкой, а также корнер кофейни «Просвет». На 2022 год запланировано открытие большого кафе.
Где? Москва, ул. Ботаническая, д. 25, стр. 4.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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