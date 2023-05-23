Институт бизнеса и дизайна B&D на XXVIII Международной выставке-форуме АРХ МОСКВА

Институт бизнеса и дизайна B&D традиционно примет участие в международной выставке-форуме АРХ МОСКВА 2023, которая пройдет с 24 по 27 мая в Гостином дворе. В этом сезоне профиль «Архитектурная среда и дизайн» под руководством Владислава Савинкина представит инсталляцию «Баттерфляй» – размышление на тему далеких перспектив будущего существования архитектуры как универсальности, мобильности и трансформируемости, а также примет участие в деловой программе.

Выбранная тема для Института B&D не случайна и отвечает на манифест выставки, сформулированный куратором Ильей Мукосеем: «На АРХ Москве 2023 вместе с участниками мы пытаемся заглянуть за горизонт событий с помощью традиционных и новых выставочных инструментов».

«Баттерфляй» – это размышление на тему далеких перспектив будущего существования архитектуры как универсальности, мобильности и трансформируемости. Инсталляция представляет собой выстроенную в вертикальной перспективе структурную форму из 36 элементарных объектов, каждый из которых используется как табурет, но может стать стойкой или стеллажом, а вместе представлять собой макет фасада здания. Изделие разработано студентами B&D в 2023 году, и серийно производится ИПК ЛИК.

В экспозицию Института B&D интегрированы светоцветовые эффекты скульптурной композиции – коллаборация с художником Михаилом Дьячковым. Эти элементы призваны заострить впечатление того далекого и неизведанного как ответ на манифест кураторов образовательного сектора «Послезавтра».

Инсталляция «Баттерфляй» будет представлена в рамках спецпроекта «Послезавтра», кураторами которого выступили архитекторы Владислав Савинкин и Владимир Кузнецов. Это экспозиция девяти архитектурных школ Москвы, которым было предложено заглянуть в будущее и представить своё учебное заведение через три века, смоделировать обучающее пространство 2300-х.

«Институт бизнеса и дизайна B&D с 2016 года – неизменный участник Арх Москвы и фестиваля «Зодчество». Наш приоритет – апробация учебных работ в профессиональной среде. Студенты демонстрируют свои идеи, проекты, инсталляции, арт-объекты рядом с выдающимися архитекторами и компаниями, знакомятся, сравнивают себя с другими, учатся», - считает Владислав Савинкин.

Сотрудничество Института B&D c художником, дизайнером, автором уникальных световых инсталляций Михаилом Дьячковым – это очередная коллаборация Института с современным художником, которая подтверждает вечное определение архитектуры как искусства и процесса творчества, а также один из основных принципов обучения в B&D, где для перспективного производства необходима опора на современное искусство.

«Свет в архитектуре и дизайне – неисчерпаемый источник вдохновения. Замечательно, что сегодня мы можем извлекать из света нужный спектр и управлять им. Мне кажется, это лучшие краски для искусства ближайшего будущего!», - добавляет Михаил Дьячков.

Институт B&D принимает участие и в деловой программе АРХ Москвы 2023. 25 мая в 15.30 в Павильоне «УМНОЕ» пройдет лекция руководителя профиля «Архитектурная среда и дизайн» Владислава Савинкина «Архитектурный Матч-пойнт: Доцент & Студент». Лекция пройдет в формате баттла для широкой аудитории.

А 26 мая в 16.30 в Зале «Город» – крупнейшей площадке выставки – Алексей Баранов, руководитель отдела по связям с индустриями Института B&D примет участие в круглом столе «Искусственный интеллект в архитектуре и дизайне. Нужны ли будут креативные профессии в будущем».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.