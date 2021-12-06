Российский национальный музей музыки возрождает фестиваль современной музыки «Альтернатива»

С 17 по 20 декабря 2021 года впервые за последние 20 лет в Российском национальном музее музыки состоится знаменитый фестиваль современной музыки «Альтернатива», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Организаторы – Российский национальный музей музыки, Союз композиторов России и Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ».

История фестиваля началась в 1988 году на площадке Государственного музея музыкальной культуры им. Глинки (ныне – Российский национальный музей музыки). На фестивале впервые в России звучала музыка российских и зарубежных композиторов XX–XXI вв., среди которых Карлхайнц Штокхаузен, София Губайдулина, Галина Уствольская, Арво Пярт, Владимир Мартынов, Стив Райх и др. Организатором и руководителем фестиваля был известный пианист и клавесинист, профессор Московской консерватории, народный артист России Алексей Любимов. В проведении фестиваля принимал участие «Союзконцерт» (ныне – «РОСКОНЦЕРТ»).

Возрожденный фестиваль «Альтернатива» 2021 года совместно с Союзом композиторов России, который выступил координатором выбора программ, будет посвящён музыке молодых современных композиторов: Владимира Горлинского, Олега Крохалёва, Кирилла Широкова, Александра Чернышкова, Андрея Бесогонова, Дмитрия Баженова, Алексея Логунова, Александра Петрова, Владимира Ладомирова, Анны Поспеловой, Венедикта Пеунова, Екатерины Суворкиной, Антона Светличного, Сергея Шестакова, Шауры Сагитовой, Николая Попова, Эльмира Низамова, Игоря Жоховского, Марины Полеухиной, Никиты Сапронова, Кирилла Зузенкова, Марка Булошникова, Дмитрия Бурцева и др.

17 декабря в Музее П.И. Чайковского в Москве в программе концерта прозвучат произведения: «След» Владимира Горлинского; «Записки из подполья» Олега Крохалева; «Псалмы Марианны Гейде» Кирилла Широкова; Liebe Damen und Herren Александра Чернышкова; «Знаки Апокалипсиса» Андрея Бесогонова; Untitled IX Кирилла Чернегина. Исполнители: ансамбль nCaged: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин, Илья Лаптев; Театр Голоса «Ла Гол».

18 декабря в Музее музыки будут исполнены сочинения: Dark Ambient для баяна-соло Антона Светличного, «F-A-E – 2020» Сергея Шестакова, Quasi una Suite Анны Поспеловой, Simple-music Венедикта Пеунова, Said White Rabbit для баяна-соло Шауры Сагитовой, «Ступени» Марка Булошникова, Stereofonica Венедикта Пеунова, «По прочтении якутской поэзии» Николая Попова, DIXI Эльмира Низамова. Исполнители: оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, художественный руководитель и главный дирижер – Венедикт Пеунов.

19 декабря в Музее С. С. Прокофьева в программе концерта: Quiet music 1 для скрипки и фортепиано Игоря Жоховского, «Формулы сна» для пяти инструментов Екатерины Суворкиной, «-.-» для виолончели соло Марины Полеухиной, «Портал» для ансамбля Никиты Сапронова, «Рождение радуги» для фортепиано Кирилла Зузенкова, «Песня сторожа» для ансамбля Марка Булошникова, Revisité для ансамбля Дмитрия Бурцева. Исполнители – Московский ансамбль современной музыки (МАСМ): Мария Алиханова (флейта): Михаил Безносов (кларнет), Михаил Дубов (фортепиано), Роман Минц (скрипка), Илья Рубинштейн (виолончель).

20 декабря в Музее музыки прозвучат произведения: «Новые времена года» для солистов и струнного оркестра – «Весна» Константина Комольцева, «Лето» Сергея Зятькова, «Осень» Андрея Бесогонова, «Зима» Антона Светличного; «Темпус» для рояля и струнных Игоря Яковенко, Три миниатюры для рояля и струнных Глеба Колядина, «То же самое» для дарбуки, рояля и струнных Настасьи Хрущёвой, Dixi для рояля и струнных Эльмира Низамова. Исполнители: Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra, дирижер – Станислав Малышев.

Начало концертов – в 19:00. Посещение концертов осуществляется по бесплатным входным билетам, оформленных на официальном сайте Музея музыки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.