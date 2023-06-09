ИОТ: для ЯГТУ нет вопроса «или»

В Ярославском государственном техническом университете прошла плановая сессия в рамках программы консалтинговой поддержки внедрения ИОТ-технологий.

Два года сотрудничества ЯГТУ и команды консалтинга Modeus – это постоянная работа по оптимизации решений поставленных университетом задач по трансформации и внедрению индивидуальных образовательных траекторий. В сессии приняли участие институты цифровых систем, экономики и менеджмента, инженеров строительства и транспорта, инженерии и машиностроения, химии и химической технологии.

В сессии, посвященной разработке пространств элективов, прошла детальная проработка двух блоков: общеуниверситетские курсы по выбору (free minor) и блоки по выбору по укрупненным группам направлений подготовки (profi group minor). В игровой форме участники отработали серьезные вопросы: определили перечни курсов для выбора студентами по каждому типу элективов (один общеуниверситетский + пять институтских), выработали критерии «хороших» элективных курсов, а также смоделировали работу комиссий, оценивающих и отбирающих курсы по этим критериям.

Важными критериями для курсов свободного выбора определены: собственно свобода выбора, любопытство и интересы студента, как это развивает self и soft skills, актуальность для профдеятельности, соответствие целям и задача вуза в области техники и технологий.

Для курсов profi group выделили критерии: профессиональный выбор, первичный отбор в институте, привязка к вектору (в сфере своей и смежных УГН), углубление/расширение компетенций в сфере смежной деятельности, участие специалистов предприятий в реализации электива.

Помимо разработки критериев, ценным результатом сессии стало понимание, насколько важно научиться договариваться и обмениваться ресурсами между собой институтам ЯГТУ.

Ректор ЯГТУ Елена Степанова на недавнем ИОТ-слёте четко расставила акценты: «Для чего нам ИОТ? Наш опыт ИОТ — это попытка системного решения при полном осознании, что университет еще и неоднороден внутри. ИОТ - это наша конкурентоспособность. Мы многое пробуем. У нас работает биржа проектов как способ сборки команд. Мы хотим стать понятными для предприятий через формат учебных задач. Делаем ставку на максимизацию отношений и доходов от хозяйственных договоров на НИОКР с индустриями, наши студенческие команды заходят в периметр групп разработчиков. И для нас не стоит вопроса «или». Это скорее вопрос верного сочетания индивидуализации разных уровней подготовки и приоритетов университета».

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