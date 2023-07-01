«ИОТлично»: в ИРИТ-РТФ первый ИОТ-выпуск!

Долгожданный выпуск первого ИОТ-бакалавриата прошел в ИРИТ-РТФ – более 500 счастливчиков 4 года учились в особом режиме индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ), самостоятельно выбирая дисциплины и преподавателей, спецкурсы от компаний-партнеров и других университетов, команды и темы.

Для специалистов «индивидуальной сборки» организовали не просто выпускной, но и фестиваль «Время первых», на котором новоиспеченные бакалавры могли выбрать свою дальнейшую траекторию: пойти в магистратуру Радиофака, получить оффер от компании-партнера или начать свою карьеру в качестве сотрудника университета.

Открыли фестиваль единомышленники, развивающие индивидуализацию высшего образования в России - директор ИРИТ-РТФ Илья Обабков и генеральный директор CUSTIS Владимир Рахтеенко.

ИОТ – это не просто выбор курсов и индивидуальное расписание, это еще и акцент на проектной работе студентов во время обучения, поэтому у Радиофака множество компаний-партнеров, с которыми открыты совместные программы магистратуры:

«Прикладной анализ данных» со Сбером;

«Разработка и управление в программных проектах» с NAUMEN;

«Защита информации в информационных системах персональных данных, государственных информационных системах и значимых объектах критической информационной инфраструктуры» с УЦСБ и МФТИ. Партнерами фестиваля стали компании CUSTIS (разработчик информационной системы Modeus), Контур, UDV, УПКБ «Деталь», VK Education и другие

Самостоятельный выбор, широкий диапазон возможностей и ответственность за решения, принимаемые в движении по ИОТ, в результате дают мощную мотивацию к достижениям, что объясняет высокий процент отличников.

Результаты ИРИТ-РТФ вдохновляют: из 505 выпускников бакалавриата Радиофака 108 человек получили красный диплом. Команда Modeus - Владимир Рахтеенко, Ирина Гордина и Павел Музыка - вместе с руководством Института и знаменитыми выпускниками прошлых лет торжественно вручили отличникам заслуженные награды.

«ИОТлично!» - геймерские коврики с такой надписью будут напоминать отличникам славные годы поиска своей траектории в университете.

Павел Музыка, генеральный директор ИОТ-университета и главный архитектор Modeus, отметил: «Это первый выпуск Радиофака в модели ИОТ, который был пилотом для запуска Modeus в УрФУ. Вообще, это первые студенты ИТ-специальностей, которые зашли на нашу платформу. За эти четыре года они всячески пытались её ломать, обходить, нарушать правила, искали границы допустимого и, соответственно, тем самым заставляли нас эти границы устанавливать. Благодаря им мы становились сильнее и лучше. Надеюсь, что благодаря всем этим испытаниям и они тоже стали сильнее и лучше. Мы все гордимся сегодняшним днём!».

ИОТ как системная трансформация учебного процесса и образовательного пространства ставит перед университетами задачу синхронизации множества процессов, организации выборных кампаний и сетевого взаимодействия, решать эту задачу помогает цифровая платформа Modeus – детище компании CUSTIS.

Четыре ИОТ-года стали периодом переосмысления и рождения новых традиций в университете: приоритетное право выбора ребята получали по результатам рейтинга успеваемости, а значит попасть в первую «волну» было круто. Каждый семестр выбор дисциплин в первую очередь был открыт студентам именно первой волны. Всего за время обучения первого выпуска ИОТ-студенты пережили 30 выборных кампаний, в «меню» выбора за все время обучения - более 117 дисциплин от компаний-партнеров и цифровых платформ, среди них дисциплины от SkillFactory, ArtSofte, УЦСБ, NAUMEN, Контур, Skillbox, Ростелеком и многих других.

Важным результатом внедрения системы ИОТ стал широкий выбор актуальных дисциплин по востребованным направлениям, изучение которых значительно расширило возможности выпускников. Так 48% выпускников бакалавриата написали ВКР, связанные с мобильной, web- и системной разработкой; 22% выбрали тему в области UX/UI – проектирования; 15% дипломных работ связаны с аналитикой; остальные работы посвящены DevOps, GameDev и другим профессиональным темам.

В соцсетях института за ИОТ-годы появился огромный массив студенческих мемов и шуток, посвященных волнам выбора, системе ИОТ, информационной системе Modeus, «голодным играм» (так студенты Радиофака называют выборные кампании). Все эти годы не заблудиться в ИОТ студентам и преподавателям помогали 5 тьюторов. В среднем за 4 года обучения к тьюторам по различным поводам студенты обращались 98 000 раз за год.

- С внедрением ИОТ одним из самых заметных изменений в компетенциях студентов стало то, что каждый студент обладает особым, не похожим на другие, набором маркеров компетенций. Например, все выпускники обладают способностью разрабатывать приложения, однако одни специализируются на мобильных приложениях, другие - на веб-решениях, третьи - на разработке игр и так далее, - рассказал Максим Новиков, директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ. - Другим важным результатом внедрения ИОТ стало то, что после школьного монолитного образования, студенты научились принимать ответственные решения. Мечтаешь попасть на работу в определенную компанию - стараешься собирать те курсы, которые брендированы партнером. Хочешь получить максимально широкое представление об ИТ - каждый семестр собираешь новый набор спецкурсов. И таких комбинаций - сотни, если не тысячи. Любая информационная система - это сложный продукт, требующий больших усилий по поддержке. Особенно, если эта система обслуживает ИТ-студентов. Появляется большой соблазн проникнуть в нее, взломать, не злонамеренно, а ради эксперимента. Команда Мodeus стойко боролась с пытливостью ума наших студентов, а сама площадка - стала полигоном для развития как студентов, так и специалистов команды поддержки.



Для справки:

Система выбора индивидуальных образовательных траекторий в УрФУ была реализована благодаря информационной системе «Modeus», в которой работало 442 преподавателя, 65 читающих подразделений, свой выбор в рамках пилотного внедрения ИОТ осуществляло 5 институтов (ИРИТ-РТФ, ИНФО, ИНМТ+УПИШ, ИТОО) и 22 направления подготовки, общее количество студентов 4924.

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) с применением платформы Мodeus в России в настоящее время реализуются в 10 университетах, более 40000 студентов и преподавателей стали постоянными пользователями платформы. Передовые университеты, являющиеся амбассадорами ИОТ, объединились в ИОТ-консорциум, в котором уже 13 вузов: ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ, ЧГУ и СПбПУ. В университетах консорциума — более 185 000 студентов.

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