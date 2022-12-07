ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютных проектов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») анонсирует специальный отбор, направленный на поддержку дебютантов. Участвовать могут студенты или выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2018 года по творческим специальностям: «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения» (включая документальное), «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью».

Заявки принимаются в категории «Контент в блогосфере». На конкурсе могут быть представлены пилотные эпизоды многосерийного фильма или короткометражные проекты с приоритетным размещением на российских платформах ВКонтакте и Rutube, в группах (пабликах) с аудиторией более 1000 подписчиков.

«На наших конкурсах начинающие и состоявшиеся профессионалы соревнуются на равных. Опыт, репутация, сильный профессиональный подход являются преимуществом, и на этом фоне не все дебютанты доходят до финала даже с хорошей идеей. Мы хотим поддерживать талантливых и перспективных людей, которые только начинают свой путь, и открываем конкурс специально для них», отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Участие блогеров в проекте не требуется, но наличие в команде дебютанта – обязательно. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от наставника – профессионала индустрии с собственной фильмографией.

Заявку можно подать с 5 декабря 2022 года по 31 января 2023 года (до 18:00 по московскому времени). Максимальный размер поддержки на один проект – 3 миллиона рублей. Контент должен быть создан и опубликован до 30 ноября 2023 года. Финалисты представят свои проекты на очной защите перед экспертами Конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители крупных медиакомпаний и представители государственных органов.

Победители будут объявлены не позднее 12 мая 2023 года. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на сайте ири.рф.

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