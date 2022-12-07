Исполнительница смарт-попа Lelya рассказала об уроках прошлого в новом сингле «Bipolar Baby»

Казахстанская певица Lelya — одна из тех исполнительниц, которые не боятся писать о сложном, смело делятся сокровенным и углубляются в корень своих переживаний. Новый сингл «Bipolar Baby» очередное тому подтверждение. В нём одна из самых ярких представительниц современной электронной сцены погружается в темноту прошлых воспоминаний, чтобы извлечь уроки и обрести силу внутри себя.

«"Bipolar Baby" — это про противоречия в потерянном состоянии, а также про мою лояльность и преданность. Именно они определяют вектор моих жизненных принципов и морали, каждый раз когда я пытаюсь улучшить ситуацию. Про попытку помочь, забывая, что, являясь спасателем, ты губишь себя. Про внутренний стержень, силы и желание, которые мне удается найти в себе, чтобы идти дальше».

«Игра слов», которую можно услышать в «Bipolar Baby», это намеренная отсылка Лели к теме сингла. Каждая её строка противоречит другой. Автор цепляется за одно, но тут же перескакивает на противоположную мысль, утешая себя, что всё станет лучше. Ведь всегда наступит «завтрашний день», который может всё изменить.

Эклектика, тонкий смысл и лёгкая меланхолия под ритмы электрифицированного смарт- и инди-попа — то, за что полюбили казахскую исполнительницу как слушатели, так и музыкальные критики. Её работы привлекают экспериментальностью и попадают в чарты лучших поп-записей, по мнению многих редакций. А в её дискографии фиты с такими яркими артистами как рэпер Everthe8 и дуэт LOVANDA. «Bipolar Baby» — также результат коллаборации певицы с архангельским продюсером и исполнителем MISSU, работающим в жанре электроники и хип-хопа.

Сингл «Bipolar Baby» доступен для прослушивания на всех площадках.

Леля выросла в Казахстане и в 12 лет вместе с семьёй переехала в Шанхай. Именно там исполнительница познакомилась с большим миром музыки: от андеграунда до артистов мирового масштаба, и многими электронными жанрами экспериментальной музыки. В 2018 году Леля вернулась в родной город Алматы и тогда же записала первый трек «Метражи». Вышедший в 2020 году альбом «Summer Child» стал одной из лучших поп-записей 2020 года. В 2021 году девушка выпускает ещё один успешный макси-сингл «Фикшн», после которого она зарекомендовала себя как одна из самых ярких представительниц современного смарт-попа.

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