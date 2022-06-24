Ирина Апексимова: «Артисты, по сути, − это материал, пластилин который можно лепить»

Актриса и директор театра на Таганке Ирина Апексимова в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказала о том, почему в последние годы появляется всё больше и больше музыкальных спектаклей в Театре на Таганке, о спектакле, опередившем время, а также о том, с какой целью был создан проект «Репетиция».

«Последний набор артистов, которых ещё Юрий Петрович Любимов взял в театр, это его студенты с отделения музыкального театра в ГИТИСе. Они все музыкально одарённые, прекрасно слышат и поют, но многие ещё и на музыкальных инструментах играют. Не говоря о том, что все они прекрасные драматические артисты. Поэтому глупо как-то это не использовать, когда есть такие грани. В моём детстве это называлось «синтетический артист». У меня в театре невероятное количество синтетических артистов, именно поэтому появляется всё больше музыкальных спектаклей. Есть определённая грань, ведь мы же не только делаем так называемые мюзиклы, те же «Суини Тодд» или «Последние пять лет». Недавние премьеры, выходившие у нас, как например «Снегурочка», «Отелло» включали в себя поющих артистов», − отметила Ирина Апексимова.

«Спектакль «Басня» режиссёра Андрея Кайдановского вышел раньше времени. Я думаю, что если бы мы выпустили его не в 2021-ом, а в 2022-ом году, то, наверное, публика этого театра была бы уже готова к нему. Он в каком-то смысле опередил своё время. Это был спектакль про известных персонажей басен Крылова и Лафонтена, которые мы все знаем с детства. Идея была в том, как все эти персонажи или пришли в эту басню или что было дальше, после окончания произведения. Например, персонажи басни «Мартышка и очки» это не обязательно весёлые герои. Этот спектакль раскрывал, как мартышка пришла к тому, что примеряет очки и это трагическая история, практически «Король Лир». Видимо, у нас большинство зрителей привыкло, что им должны разжевать. Люди ходят в театр просто развлечься, если брать основную массу. Мы также попали в похожую ситуацию с «Отелло», очень умным и очень тонким спектаклем. Зрители, приходя смотреть этот знакомый сюжет, изначально говорят себе, что Отелло обязательно мавр и там должен присутствовать расовый конфликт, но ведь Шекспир писал не только про этот конфликт, а про отношения и чувства. Также возникали вопросы, почему нет фразы «Молилась ли ты на ночь Дездемона?» и почему Отелло не задушил героиню. У нас история в том, что он её убивает своей тупостью, примитивностью и ревностью. Отелло уже её убил и неважно, режет ли он её, душит, стреляет или травит. Это не играет никакой роли. Это тоже такое примитивное восприятия, но я думаю, что со временем мы это переборем», − заявила директор театра на Таганке в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«В театре на Таганке «Репетиции» редко проходят, а вот в театре Содружества актёров Таганки совсем скоро этот проект начнётся заново. Это необходимая идея, потому что есть в театрах остатки советских времён в виде художественных руководителей, которые работают в одной определённой форме и артисты заточены на его манеру. Режиссёр и труппа практически не разговаривают. Они знают, что какое бы произведение они не взяли – это всегда практически одна и та же постановка. Проект «Репетиции» — это поиск новой режиссуры, новых форм существования на сцене, потому что артисты по сути это материал, как ужасно бы это не звучало. Это пластилин, который можно лепить. Этот проект прекрасен для актёров, чтобы понять, что они могут сделать, в каких манерах и формах могут существовать. Это прекрасно как для актёров, так и для поиска режиссёров, чтобы они приходили в театр. Их очень много, они выпускаются каждый год в невероятном количестве и где-то тонут. В общем, это очень интересная и хорошая история. Потом здесь очень важный процесс стыковки режиссёра с труппой. Бывают прекрасные режиссёры, хорошо работающие, но это совершенно не наши люди. В принципе, за неделю или десять дней можно понять, будем ли мы дальше работать или нет», − рассказала Ирина Апексимова.

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