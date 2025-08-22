VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Напарником «Следопыта» Андрея Федорцова станет корги

Следопыт
Фото © пресс-служба Пятого канала

Главный герой детектива — Максим Охлопков. Он родился в Петербурге, служил на границе, где научился обращаться со служебными собаками и освоил приемы рукопашного боя. После армии окончил академию по специальности «Лесное дело» и с тех пор работал старшим егерем в лесничестве Псковской области. Он привык отвечать за свои поступки. К деньгам относится спокойно, не тратит на ерунду и всегда одолжит другу последние. Охлопков говорит только правду, даже если она вредит ему самому. Главная проблема Макса – его принципиальность. Именно она и стала причиной конфликта с местным мэром. Сын чиновника решил поохотиться с друзьями в заповеднике, а егерь помешал его планам. Подкупленный следователь обвиняет Макса в нанесении сыну главы города Владу телесных повреждений средней тяжести и краже ружья. В итоге мэр увольняет егеря из лесничества с «волчьим билетом». 

Охлопков отправляется в родной Петербург и селится в коммунальной квартире своей тётки, которая воспитала его.  В день приезда на глазах у Макса из окна квартиры выпадает сосед по лестничной площадке. Полиция списывает гибель профессора на несчастный случай. Бывший егерь не соглашается с такими выводами и начинает собственное расследование. Приятель Охлопкова, полковник Шатров, был впечатлен поисковым талантом Макса и предложил ему работу в своем убойном отделе. Верным другом и помощником новоиспеченному оперативнику становится пес тётки — вельш-корги пемброк по кличке Тюбик, а за кадром – Шкипер.

Для собаки съемки в сериале стали кинодебютом. А потому каждый день питомец получал домашнее задание для следующей смены: научиться кувыркаться, подносить зонтик, прыгать, кружиться. Специально для съемок для четвероногого артиста сшили несколько костюмов: забавного хот-дога, гавайскую рубашку и шлейку с нашивками «полиция», в которой пес выезжал на места преступлений.

Кстати, к Шкиперу актер Андрей Федорцов сразу нашел подход и всегда держал в карманах лакомство для своего напарника. Их встречи на съёмочной площадке начинались с угощения.    

Максим вместе с Тюбиком раскроют не одно загадочное преступление. Тюбик охотно идет по следу, находит улики, хорошо чувствует нарушителей и как детектор лжи по-собачьи помечает им ботинки. А лейтенант Охлопков благодаря острому уму и вниманию к деталям легко выстраивает из мелочи версию, которая потом и приводит к успеху.

