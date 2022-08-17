Ирина Нельсон (Reflex) выступит в «Руки ВВерх! Бар» на Тверской

18 августа в «Руки ВВерх! Бар» на Тверской состоится большой клубный концерт Ирины Нельсон (Reflex).

В нулевых группа Reflex поднялась на вершины топ-чартов с хитами «Я тебя всегда буду ждать», «Падали звезды», «Сойти с ума» и «Танцы». Песни в исполнении бессменной солистки Reflex Ирины Нельсон и сейчас наизусть помнят многие. Сегодня Ирина продолжает выпускать новые синглы и регулярно даёт концерты по всей стране.

В этот четверг певица выступит в московском баре Сергея Жукова на Тверской. Гости концерта получат уникальную возможность услышать любимые хиты Reflex, исполненные Ириной вживую на расстоянии вытянутой руки от слушателей. “Сойти с ума”, “Танцы”, “Non Stop” и другие песни прозвучат в этот вечер в атмосфере ушедших десятилетий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.