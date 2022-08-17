Ирина Нельсон (Reflex) выступит в «Руки ВВерх! Бар» на Тверской

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18 августа в «Руки ВВерх! Бар» на Тверской состоится большой клубный концерт Ирины Нельсон (Reflex).

В нулевых группа Reflex поднялась на вершины топ-чартов с хитами «Я тебя всегда буду ждать», «Падали звезды», «Сойти с ума» и «Танцы». Песни в исполнении бессменной солистки Reflex Ирины Нельсон и сейчас наизусть помнят многие. Сегодня Ирина продолжает выпускать новые синглы и регулярно даёт концерты по всей стране.

В этот четверг певица выступит в московском баре Сергея Жукова на Тверской. Гости концерта получат уникальную возможность услышать любимые хиты Reflex, исполненные Ириной вживую на расстоянии вытянутой руки от слушателей. “Сойти с ума”, “Танцы”, “Non Stop” и другие песни прозвучат в этот вечер в атмосфере ушедших десятилетий.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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