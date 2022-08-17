НЭБ запустила Энциклопедию автомобильной истории

Национальная электронная библиотека (НЭБ) совместно с порталом для автомобилистов Quto.ru подготовили для всех ценителей автотранспорта уникальный просветительский проект ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИСТОРИИ.

В «Библиотеке» вы сможете познакомиться с любопытнейшими фактами автомобильной истории. Например, сколько стоили опции комфорта в машинах дореволюционной России или какими были правила дорожного движения в начале ХХ века. Виртуальные полки библиотеки будут непрерывно пополняться раритетными изданиями – книгами, сборниками, учебными пособиями, каталогами, прейскурантами, изобразительными материалами, отражающими этапы развития автомобильной культуры страны.

Сейчас из материалов коллекции вы сможете узнать о том, как выбирали автомобиль в 1913 году или какая посадка за рулем в 1915 году считалась правильной.

Новые материалы в библиотеке будут появляться каждую пятницу. Совсем скоро на страницах проекта вы увидите раннюю советскую периоду – времен бурного дорожного строительства и начала массового производства автомобилей, а также о 60-70 годах ХХ века, когда машины уже вошли в обиход, активно рекламировались и продавались, а для водителей начали составлять карты с маршрутами для путешествий.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.