Культура речи: фразы и слова, которые стоит исключить из своего лексикона

– В повседневной жизни мы регулярно употребляем слова, не задумываясь об их истинном значении. Некоторые считают, что это модные тенденции и пытаются идти в ногу со временем. Давайте разберемся, какие фразы мы часто произносим, не задумываясь, и что они означают на самом деле, – говорит певица и актриса Полина Костюк.

«Крайний раз»

Это распространенная фраза среди людей, которые в силу профессии, постоянно рискуют жизнью. Ее используют в обиходе летчики, альпинисты, шахтеры, лесорубы, пожарные, высотники. Выражаясь таким образом, они подразумевают, что «крайний раз» может действительно оказаться последним в их жизни. Чтобы немного смягчить смысл, они говорят именно так. По мнению филологов, правильно произносить: «Последний раз».

«Я тебя услышал (а)»

Довольно часто нам приходится слышать данное выражение. Филологи уверены, что фраза позаимствована у англичан, именно им свойственно общаться в данной манере. Таким способом они пытаются донести до собеседника, что общение с вами доставляет «удовольствие». Звучит фраза так: «Got it», однако в положительном ключе. Нашим соотечественникам следует произносить эти слова несколько другим тоном: более эмоционально. Зачастую собеседник невольно чувствует негатив от фразы «Я тебя услышал(а)»

«Я скучаю за тобой»

В старину произносили: «Я скучаю по вас», «Скучаю по вам», «Скучаю за вами», пытаясь донести собеседнику, что в разлуке испытывали дефицит общения. На сегодняшний день считается, что скучать за кем-либо, значит говорить неправильно. Следует произносить: «Я скучаю по тебе».

«Давай порешаем»

Такую фразу часто употребляют друзья и приятели, подразумевая решение насущных проблем. По мнению филологов, так говорят безграмотные люди, которые далеки от культуры.

«Займи мне денег»

Слово «занять», не что иное, как взять деньги в долг (одолжить некоторую сумму). Получается, обращаясь к человеку, вы говорите: «Возьми в долг мне денег». Звучит несуразно и, мягко говоря странно, правда? Правильно будет сказать: «Одолжи мне денег».

«Оплатить за проезд»

Обычно мы оплачиваем покупку, услуги, которыми пользуемся. В данном случае предлог «за» в данном случае неуместен. Правильно будет: «Оплатить проезд».

«Присядьте, будьте любезны»

Мы предлагаем человеку присесть, скорее из вежливости. На самом деле это звучит в некоторой степени унизительно и даже оскорбительно. Иными словами, вы просите человека опуститься, пригнуться, встать на четвереньки. Вряд ли кому-то захочется это делать добровольно. Правильно говорить: «Садитесь, пожалуйста».

«Печалька, вкусняшка, компашка»

Молодежь употребляет эти слова довольно часто в повседневной жизни. Такая манера общения: уменьшительно-ласкательная форма. Возможно, виной тому социальные сети. Безусловно, в кругу близких людей и друзей, можно острить и употреблять такие слова. Однако среди коллег и малознакомых людей лучше воздержаться от их произношения.

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