САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Секреты «Алых парусов-2022»

21 июня 2022 года в Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса-2022». Участники конференции рассказали об организации и проведении праздника, обеспечении безопасности, изменении схемы движения транспорта 24 июня и ответили на вопросы журналистов.

В конференции приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Ирина Потехина и Борис Пиотровский, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник, директор по логистике и безопасности праздника Дмитрий Минков.

В этом году пригласительные билеты на Дворцовую площадь получат более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более 400 детей из других регионов в том числе из Мариуполя, также смогут вживую увидеть бриг под алыми парусами и грандиозный салют. Кроме того, выпускники 2020 года тоже смогут получить приглашения на праздник по предварительному запросу.

Вице-Губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что в этом году бриг «Россия» пройдет новым маршрутом, а траектория движения увеличится вдвое. Парусник впервые проследует через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершит разворот перед Троицким мостом. Его смогут увидеть все выпускники с Дворцовой набережной.

«Алые паруса» после длительного перерыва были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга. Последние несколько лет Пятый канал не только осуществляет трансляцию, но является и организатором праздника на Дворцовой площади.

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— На сегодняшний день таких желающих пока пятеро. Когда они заканчивали школу, действовали ковидные ограничения, и выпускной прошел только в телевизионном формате. И сейчас они получили возможность увидеть алые паруса. В этом году все пригласительные билеты защищены голограммой и будут переданы выпускникам за сутки.

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации:

— Мы рады, что нашим партнером по организации праздника несколько лет подряд является Пятый канал. Он самостоятельно разрабатывает концепцию, и каждый год удивляет чем-то новым. Уверен, в этом году выпускники увидят праздник, который запомнится им на всю жизнь.

Концерт на Дворцовой площади начнется с выступлений молодых исполнителей в 20.30. В десять вечера музыкальный марафон продолжат звезды российской эстрады. А сразу после водно-пиротехнического шоу начнется и продолжится до трех утра третья часть концерта, в которую войдут также номера молодых солистов и творческих коллективов.

Основная идея, которая легла в основу театрализованных номеров водного шоу – это тема вечных ценностей: свобода, дружба, любовь, время и труд. Найдет свое творческое отражение в программе праздника и деятельность Петра Великого. В этом году страна отмечает 350-летие со дня его рождения.

Андрей Олейник, исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург»:

— Основной концерт на Дворцовой стартует в 22.00. Российские артисты выступят на необычной сцене. Художник Александр Кудрявцев уже несколько лет разрабатывает оригинальные конструкции площадок для нашего мероприятия и каждый раз представляет уникальные объекты. Концепция сцены «Алых парусов-2022» — большой конструктор, из которого выпускники будут создавать свое прекрасное будущее.

Весь световой фронт пиротехнической части шоу расположен в акватории Невы между Троицким и Дворцовым мостами. Будут задействованы новые понтоны с большей площадью, а значит сама феерия станет более масштабной. Еще одно новшество этого года состоит в том, что в шоу будет задействован Дворцовый мост. Сейчас на нем завершаются работы по установке светового оборудования. Именно на этом мосту запланирована самая яркая кульминационная часть.

Для самих выпускников будет организовано сразу шесть пропускных пунктов для прохода к Дворцовой площади. Емкость входов также увеличится в 10 раз. На всем маршруте следования к месту праздника для виновников торжества организовано праздничное оформление, а это почти 700 красочных элементов для создания волшебной атмосферы и настроения.

Для жителей и гостей города 24 июня доступны часть Адмиралтейской, всей Английской, Университетской набережных, Биржевая площадь, набережная Макарова, часть Мытненской набережной. Но организаторы рекомендуют воспользоваться возможностью посмотреть праздник в прямом эфире Пятого канала, потому что только там будут показаны самые красивые моменты шоу.

Прямую трансляцию концерта звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы во всех деталях можно будет увидеть в эфире Пятого канала, на сайте Пятого, а также в официальных аккаунтах канала в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Начало трансляции в 22.00 24 июня.

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