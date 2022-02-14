искусство на север

Omelchenko Gallery объявила о старте нового проекта — выставки победителей конкурса ARTПатрульНаСевер!

Конкурс был вдохновлён появлением новой институции современного искусства в Заполярье — ЦСИ «Сияние» — основанного в 2020 году Андреем Малаховым. Основная цель конкурса — найти новых талантливых авторов в нашей огромной стране, предоставив им площадку для художественного высказывания. Тема конкурса — «Аутентика вашего города или региона» — призывает авторов сделать акцент на разнообразии их культурного бэкграунда. География конкурса получилась колоссальной: участвовали более тысячи художников от Владивостока до Калининграда.

Выставка в Omelchenko gallery, объединившая работы художников, неравнодушных к культурной жизни Севера, позволяет беспрепятственно выстроить межрегиональный диалог в рамках одного выставочного пространства.

Глобализация уже давно стала для нас некой данностью, с последствиями которой приходится мириться и в искусстве. К примеру, архитектура городов на постсоветском пространстве настолько похожа, что, попав из одного города в другой, трудно заметить существенную разницу в их визуальных ландшафтах. В современном городе все более четко и системно проявляются понятия универсализма и интеркультурности. Художественные языки авторов из разных уголков России вынуждены мимикрировать под культуру мегаполисов, чтобы влиться в арт-рынок.

Когда даже искусство страдает от неумолимой силы глобализации и трансформируется под ее давлением, становится совершенно очевидно, что глобальные процессы требуют дополнительной свободы: новых площадок в регионах, новых инициатив со стороны лидеров арт-индустрии.

По мнению Юрия Омельченко, развивать искусство в Апатитах и привлекать туда пока неизвестных художников — это взаимная поддержка, прямой диалог между арт-институцией и художниками со всей России. У начинающих авторов будет возможность внести вклад в коллекцию активно растущей арт-институции ЦСИ «Сияние».

Проект организован #ARTПАТРУЛЬ при поддержке Андрея Малахова и ЦСИ «Сияние», Omelchenko Gallery. Выставка работает с 17 февраля по 20 марта 2022 года.

Евгения МЕЛЬНИКОВА

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