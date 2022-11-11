Сегодня мы представляем талантливого и неординарного исполнителем — Темура Джавояна.

Темур родился в Армении, где начинал свою музыкальную карьеру, в настоящее время живет и работает в Москве. Ему 34 года и всю свою жизнь он посвятил музыке, и не поп-сцене, а выбрал именно этнику и фольклор, и даже стал в 2016 году победителем конкурса «Лучший езидский певец». Почему фольклор? А потому что, объясняет исполнитель, именно в нем есть энергия сила, история, боль и радость народа. Появление музыки не было случайным, это было проявление эмоций, отражение происходящего, усиление чувств с помощью звуков, которые черпались из самой природы. От этого в этнике так много силы, так много вдохновения. И, конечно же, важно к этому жанру привлекать наибольшее количество слушателей.

Увлечение народной музыки — оно у Темура с детства, он слушал песни разных национальностей, вдумчиво и глубоко постигая суть. Это погружение, помноженное на его природный вокальный талант — стало основополагающим в выборе своего пути. Родители поддерживали сына, хотя сами и не были музыкантами. Первые выступления, волнение, оценки профессионалов, признание слушателей — все это в совокупности придало ему уверенности. Хотя в современном мире довольно не прост путь музыканта, избравшего себе именно этот жанр, который мало конкурирует с другими. Но тут важно отметить, что каждый народ, населяющий нашу многонациональную страну, очень трепетно относится к своим музыкальным истокам, и такие исполнители, как Темур Джавоян — на вес золота. Именно они помогают сохранить культуру и донести ее до широких масс.

В репертуаре исполнителя много авторской этники, созданной в творческом союзе с композитором и аранжировщиком Мурадом Шамилем и известным музыкантом-дудукистом Мирое Канат. Два года назад Темур выпустил сразу два альбома — «Zu were» и «Herd gulême».

Примечательно то, что выхода первого альбома поклонникам певца пришлось ждать довольно долго. По признанию самого Темура, активная творческая жизнь не позволяла сконцетрироваться на выпуске масштабного релиза, но однажды все же это произошло. А потом, без затяжных пауз, выпущен был сразу второй альбом. И сейчас оба альбома доступны для слушателей и вы можете ознакомиться с удивительной музыкой сильного и богатого традициями народа.

Также, помимо полноформатных альбомов, на стриминговых сервисах представлено еще несколько отдельных синглов Темура Джавояна.

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