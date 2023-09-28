27 сентября состоялось долгожданное событие — премьера нового клипа Димы Билана на песню «Острой бритвой». Композиция легла в основу шестой серии музыкальной кино-саги «Вселенная GM», созданной поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из серии музыкальных короткометражек, объединённых общей историей магического артефакта. Его слоган: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». В новой серии музыкального кино-клипа «Острой бритвой» главную роль исполнил Дима Билан. По сюжету герой не смог принять самое важное решение в своей жизни, и теперь ему предстоит путешествие через века, чтобы вернуться в нужное время и быть рядом с той, кто пленил его мысли и сердце. Но каким образом он сможет всё вернуть на свои места? Волшебный артефакт с инициалами «GM» снова изменит жизнь героя, и будет требовать оплаты за исполнение его желания. Главную женскую роль в клипе исполнила российская актриса Аня Чиповская, известная своими работами в театре и кино.

«Как я себе представил: история клипа «Острой бритвой» рассказывает о любви, которая простирается сквозь время, истинная любовь родных душ. Мне нравится погружаться в прошлое, находить там ответы и переносить их в настоящее. Есть незыблемые ценности: любовь, мужество и преданность, которые снова и снова находят своё воплощение в нашем современном мире. Я просто обожаю прикосновения к прошлому, к ретро — это для меня фундаментально!» — рассказал Дима Билан.

Острой бритвой по сердцу пишу роман.

Тебя ревную к чужим улыбкам,

Ревную к чужим глазам.

«Я очень трепетно отношусь к хорошей музыке и стихам. Мне очень нравится, как Дима исполнил песню «Острой бритвой». Я не часто снимаюсь в клипах, но здесь мне понравилась история, схожая с сюжетом фильма «Век Адалин». Его героиня проживает много эпох. И у моей героини происходит тоже самое. Это поразительный аттракцион: за день поменять несколько стилей, причёсок, образов жизни. Моя героиня всегда убегает, а герой Димы не может её догнать – это трагедия. Я внутренне чувствую, что моя героиня хочет встретиться. Они же встретятся?» — заинтриговала актриса Аня Чиповская.

Съёмки видео проходили в самом таинственном городе России в Санкт-Петербурге. Основные сцены снимали на Витебском вокзале и на станции Шушары, а также в Музее железнодорожной техники.

Режиссёром серии «Острой бритвой» кино-саги «Вселенная GM» вновь стал Дима Литвиненко.

Новый кино-клип Димы Билана «Острой бритвой» стал продолжением музыкальной саги «Вселенная GM», предлагая зрителям захватывающую историю любви и путешествие сквозь эпохи. Благодаря магическому артефакту герои побывали в 30-х, 50-х, 80-х, годах, в начале нулевых, и конечно, в современном мире. Клип позволяет нам окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать магию музыки и стихов.

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