История Центрального телеграфа будет представлена в Политехническом музее

В преддверии реставрации здания Центрального телеграфа девелоперская компания Vos’hod, Политехнический музей и Ростелеком подписали соглашение о музеефикации предметов истории, ранее хранившихся в здании Центрального телеграфа.

Политехнический музей, девелоперская компания Vos’hod и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Политехнический музей возьмёт на хранение и экспертизу предметы, находившиеся в Центральном телеграфе до начала его реставрации. После проведения экспертизы и каталогизации всё, что имеет историческую ценность, будет выставляться в рамках экспозиционно-выставочных проектов Политехнического музея, а также в здании Центрального телеграфа, которое откроется для посетителей в 2024 году. Передача предметов запланирована на январь 2022 года.

На протяжении долгого времени сотрудники телеграфа, а позднее — компании «Ростелеком», собирали в одном из помещений здания предметы, относившиеся к истории и работе Центрального телеграфа: различные дипломы, записи, фотографии и средства связи. При этом экспозиция не была музеефицирована.

После приобретения здания девелоперской компанией Vos’hod была проведена опись всех предметов экспозиции с целью сохранения всего, что имеет историческую ценность. Все предметы были пронумерованы, тщательно упакованы и вывезены на ответственное хранение. В результате переговоров с представителями ФГБУК «Политехнический музей» была достигнута договоренность о проведении работ по оценке, научной систематизации и описанию коллекции. В ближайшее время сотрудники музея (хранители по направлению «Связь») приступят к работам. По их завершении предметы останутся на музейном хранении в Политехническом музее и начнут экспонироваться на его временных выставочных площадках.

«Благодаря помощи, оказываемой нам Политехническим музеем, наконец-то можно будет провести оценку и оцифровку всего, что здесь было собрано. В дальнейшем эта коллекция будет экспонироваться на территории обновленного здания Центрального телеграфа и на выставках Политехнического музея», — рассказала председатель совета директоров Vos’hod Марина Руднева.

«В здании Центрального телеграфа могли сохраниться уникальные предметы, составляющие историю тех лет. Мы проведём их оценку и каталогизацию, чтобы в дальнейшем всё, что представляет историческую ценность, могло демонстрироваться в здании Центрального телеграфа, а также использоваться музеем в его выставочных проектах. Возможно, уже в следующем году, когда мы будем отмечать 150-летие создания музея, мы сможем сделать отдельные предметы коллекции частью нашей ежегодной экспозиционной программы», — отметила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

«Коллекция Центрального телеграфа собрана из артефактов нескольких веков. Это не только история непосредственно телеграфии, но и российской связи в целом. Несколько поколений сотрудников нашей компании по крупицам собирали и долгие годы бережно хранили эти предметы. Сейчас пришло время придать этой истории новое дыхание на новой площадке. Мы вместе с Политехническим музеем и компанией Vos’hod подписали соглашение, которое позволит данной коллекции впредь экспонироваться на площадках Политехнического музея и в здании Центрального телеграфа», — сообщила директор внешних коммуникаций макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком» Вера Кузнецова.

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