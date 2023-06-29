Историю Большого Гатчинского дворца представят в новом фильме «365 дней ТВ»

Исторический канал представляет телепремьеру нового проекта из цикла «Сквозь времена».

Документальный фильм собственного производства телеканала «365 дней ТВ» посвящен Большому Гатчинскому дворцу, занимающему особое место среди роскошных дворцов в пригородах Санкт-Петербурга. Замок, построенный фаворитом Екатерины II Григорием Орловым, был центром «образцового государства» Павла I, загородной резиденцией Николая I, тихой семейной гаванью Александра III.

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»:

«После революции дворец стал музеем. Несмотря на плановое изъятие художественных ценностей для продажи, Гатчинский дворец накануне войны считался одним из богатейших музеев Ленинграда — в нем насчитывалось свыше 54 тысяч экспонатов. Эвакуировать успели примерно четверть. Судьба других артефактов из Гатчинских фондов долгое время оставалась неизвестной. Авторы фильма расскажут, какими непостижимыми путями экспонаты возвращались и до сих пор возвращаются во дворец».

С сентября 1941 года в Гатчине размещался штаб 50-го корпуса 18-й армии вермахта. В бывших императорских покоях тогда обустроили общежитие немецких летчиков и казино. Отступая, гитлеровцы вывезли из дворца большое количество ценностей, а здание заминировали и подожгли.

Ольга Трегубенко, автор и ведущая:

«Дворец так сильно пострадал, что после войны его решили не восстанавливать. В боковых каре разместились военно-морские училища. Реконструкция здания как музея началась в 1976 году и не останавливается до сих пор. Музейщики восстановили уже 21 дворцовое помещение. Особо приятно отметить, что мы первыми из всех СМИ смогли увидеть новые, только что отреставрированные интерьеры – Овальную комнату и Дворцовую церковь. Об открытиях, сделанных во время работ, нам рассказали сотрудники музея».

Новый фильм является частью документального проекта «Сквозь времена», созданного каналом «365 дней ТВ» при поддержке Института развития интернета. Каждая серия цикла рассказывает о возрождении объектов культурного и исторического наследия нашей страны.

Телевизионная премьера фильма «Большой Гатчинский дворец» состоится 3 июля в 20:00 в эфире исторического канала «365 дней ТВ».

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