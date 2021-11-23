В московских парках обновится зимний музыкальный плейлист

Московские парки обновят музыкальный репертуар: зимой в них зазвучат треки победителей 12 сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Конкурс для музыкантов проводит Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры. Из конкурсных заявок эксперты выбрали 53 трека, среди которых: группа Zventa Sventana, Андрей Гризли и Леонид Агутин, UNTONE CHERNOV, группа SHOO и другие.

О рекордном сезоне рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров: «В новом, 12-ом сезоне проекта мы получили от музыкантов 1980 заявок и почти 5000 треков со всего мира, это в 3 раза больше чем в прошлом сезоне. Заявки пришли из двухсот шести городов России. Также нам прислали работы из Германии, Украины, Латвии, Израиля, Марокко, Беларуси, Канады и Сербии.

Известные имена в списке участников, а также внушительные цифры позволяют нам говорить, что проект имеет большой вес для музыкального комьюнити. А значит, проекту пора расширяться! Скоро наш плейлист можно будет услышать в других городах России! Уже в этом сезоне к Москве присоединится парк «Гидростроитель» города Волжский».

Принять участие в проекте мог любой желающий. Заявки принимались с 6 по 25 октября. На финальном прослушивании треки для парков выбрали эксперты музыкальной индустрии, журналисты и продюсеры. В этом сезоне лучшими стали 53 композиций. Полный список победителей можно увидеть на сайте.

От «Яндекс.Музыки» Моспродюсер разыграет в Инстаграме 10 годовых подписок «Яндекс Плюс» и умную колонку «Яндекс Станция Мини». А RU.TV определит победителя в своей номинации и выберет «Лучший русскоязычный авторский трек». Именно он попадет в эфир музыкального телеканала.

«Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» – это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке Департамента культуры, совместно с Мосгорпарком и Яндекс.Музыкой. Впервые был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов. До 2021 года проект назывался «Плейлист МосАртист | Музыка в парках».

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