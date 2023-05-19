IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА

Центр современного искусства Винзавод представляет биеннале Артмоссфера. В 2023 году биеннале расширяет пространство присутствия и выходит в город с Основным проектом. Такая практика будет реализована впервые, биеннале охватит разные локации, включая арт-квартал вдоль Яузской набережной и центр дизайна Artplay, с сердцем проекта в ЦСИ Винзавод.

Тема основного проекта биеннале звучит как «Община: Партнерство – Коллективность – Утопия». По мысли куратора, Андрея Паршикова, одной из важных задач в наши дни становится налаживание новой жизни в новых условиях с новым историческом багажом. Общность, коллективность и партнерство должны стать важными элементами адаптации к этим условиям — взяв эти темы за основу художники предложили свои варианты осмысления и обустройства окружающей их действительность.

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