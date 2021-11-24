IV молодежный форум «Наследие» представит и фестивальный день

27 ноября 2021 года пройдет заключительный фестивальный день IV молодежного форума «Наследие», который будет наполнен образовательными активностями. Участники смогут в формате-онлайн прослушать увлекательные лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.

Просветительская программа затронет разносторонние вопросы в сфере искусства, архитектуры и дизайна.

В рамках лектория будут раскрыты такие темы, как:

Город во сне и наяву. О полевой интерпретации архитектурного пейзажа;

Реконструкция Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина;

Перенос живописи на новое основание – как один из способов ее сохранения;

Интерактивная прогулка по историческому центру Москвы;

Деятельность по сохранению культурного и природного наследия на примере ОКН «Достопримечательное место Есенинская Русь.

Серия мастер-классов будет посвящена мировым трендам в наследии:

Коллаж в ХХ веке. История и направления;

Российско-итальянское архитектурное наследие в Москве, в техниках графики;

Традиции в современном дизайне.

Спикерами выступят преподаватели вузов, реставраторы, эксперты по живописи, графике и дизайну: к.филос.н., доцент кафедры «Дизайна и архитектуры» Университета «Синергия» Татьяна Витальевна Пушкарева, реставраторы Межобластного научного реставрационного художественного управления Варвара Викторовна Сергиеня и Александра Борисовна Гребенщикова, искусствовед, автор статей об искусстве, преподаватель истории искусства, эксперт художественных и антикварных галерей, аукционных домов Екатерина Николаевна Ищук, Борис Игоревич Иогансон, директор государственного музея-заповедника С.А. Есенина, Филипп Игоревич Смирнов, заместитель председателя комиссии по культуре и культурному историческому наследию, Антон Вячеславович Батов, художник-иллюстратор, член ТСХР, Софья Всеволодовна Батурина, член МОА «Союз Дизайнеров», Член Международного художественного фонда, Профессионального союза художников-графиков при ЮНЕКО, Профессионального Союза художников, доцент кафедры «Дизайна и архитектуры» Университета «Синергия», Ольга Анатольевна Державина, преподаватель кафедры «Дизайна и архитектуры» Университета «Синергия», архитектор, дизайнер, художник, приглашенный преподаватель в Политехническом Университете в Турине, в Академии Изящных Искусств Альбертина, член творческих союзов: MOOOCX; АЛАРОС/ МОЛА/ Союза архитекторов РФ, Екатерина Юрьевна Иванова, заведующая кафедрой «Дизайна и архитектуры» Университета «Синергия», кандидат культурологии, член МСХ, Ирина Вячеславовна Уткина, преподаватель кафедры «Дизайна и архитектуры» и многие другие.

В ходе лекций можно будет задать вопрос любому спикеру. Самые активные зрители получат памятные призы.

Завершит образовательную программу и поможет закрепить знания архитектурный и культурологический квизы.

Также в программе фестиваля – самопрезентации студенческих проектов в области сохранения наследия:

Приспособление усадьбы XIX века;

Заблудшие в Хилтон;

Майнкрафт в Царицыно;

Музей «Огни Москвы»;

Реставрация плана города Москвы 1914.

Реставрация «Воспитательного дома» от Гимназии МГУ им Ломоносова.

А студенты из Казани, Самары, Владимира, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма представят свои проекты по адаптации к современной жизни памятников архитектуры своих городов.

Во время трансляции участники смогут увидеть уникальное видеоинтервью-исследование, которое провели студенты факультетов Арт-бизнеса и Дизайна и рекламы Университета «Синергия» на тему «Ярмарка вакансий. Для тех, кто хочет работать с наследием».

В интервью приняли участие:

Алексей Александрович Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы;

Марина Девовна Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина;

Наталья Денисова, руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства;

Михаил Аркадьевич Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ;

Никита Асадов, главный архитектор проектов архитектурного бюро ASADOV;

Александр Цимайло и Николай Ляшенко, архитекторы и сооснователи архитектурное бюро Цимайло Ляшенко и Партнеры;

Анастасия Богуславская, руководитель проектов приспособления объектов культурного наследия, главный архитектор ООО «Интеграл», член Международного художественного фонда, Союза Московских архитекторов;

Дмитрий Леонидович Сергеев, генеральный директор Всероссийского научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря;

Варвара Викторовна Сергиеня, реставратор Межобластного научного реставрационного художественного управления;

Татьяна Вячеславовна Ашутова, декан факультета Дизайна и рекламы Университета «Синергия».

В интервью затрагиваются вопросы компетенций, стажировки и адаптации начинающих специалистов в области сохранения культурного наследия, современных технологий, особенностей работы архитекторов, сотрудников музеев, реставраторов в сохранении исторического культурного наследия, роль образовательных учреждений и участия молодежи в этих вопросах.

Присоединиться к прямой трансляции смогут все желающие из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о мероприятии доступны на официальном сайте www.forumnasledie.ru.

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