Регламент публикаций: Оплата, услуги редакции

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИван Козловский в «Садах искусств»

Иван Козловский в «Садах искусств»

editor
By editor
87
и.с. козловский - тенор, оперный певец
И.С. Козловский. Фото предоставлено пресс-службой проекта

2025 год юбилейный – 125 лет со дня рождения великого музыканта и артиста оперного певца (тенор) Ивана Семёновича Козловского. Музыкальный продюсер Павел Токарев создал фильм о великом музыканте. Основная сьёмка программы состоялась в легендарной квартире на Брюсовом переулке. В выпуске впервые прозвучит самая ранняя запись И.С. Козловского, сделанная с матрицы – колыбельная «Спи моя радость усни» (1928 года).

«Этот выпуск – моя очередная попытка привлечь современную аудиторию к вечным ценностям – голос Козловского это классика. Это должно и будет звучать и через 50 и через 200 лет. Мы счастливые люди, ведь благодаря научно-техническому прогрессу в двадцатом веке люди увековечили такие имена как Козловский» – отметил Павел Токарев.

В работе над фильмом принимали участие: Анна Козловская-Тельнова (единственная внучка певца), София Проскурякова (правнучка, оперная певица), Галина Черноба (оперная певица, заслуженная артистка России и Украины), Анатолий Клейменов (оперный певец, ученик и помощник), Максим Никифоров (историк, исследователь творчества Козловского), Сергей Буланов (оперный критик, кандидат искусствоведения), Михаил Пащенко (филолог, историк музыкального театра), Михаил Брызгалов (Генеральный директор Российского национального музея музыки), Татьяна Гинзбург (старший научный сотрудник Российского национального музея музыки), Карина Абрамян (первый заместитель генерального директора «Фирмы Мелодия»).

Предыдущая статья
«Так хочется жить!»
Следующая статья
Узбекистан представил конкурсную песню для «Интервидения»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru