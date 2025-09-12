Иван Козловский в «Садах искусств»

2025 год юбилейный – 125 лет со дня рождения великого музыканта и артиста оперного певца (тенор) Ивана Семёновича Козловского. Музыкальный продюсер Павел Токарев создал фильм о великом музыканте. Основная сьёмка программы состоялась в легендарной квартире на Брюсовом переулке. В выпуске впервые прозвучит самая ранняя запись И.С. Козловского, сделанная с матрицы – колыбельная «Спи моя радость усни» (1928 года).

«Этот выпуск – моя очередная попытка привлечь современную аудиторию к вечным ценностям – голос Козловского это классика. Это должно и будет звучать и через 50 и через 200 лет. Мы счастливые люди, ведь благодаря научно-техническому прогрессу в двадцатом веке люди увековечили такие имена как Козловский» – отметил Павел Токарев.

В работе над фильмом принимали участие: Анна Козловская-Тельнова (единственная внучка певца), София Проскурякова (правнучка, оперная певица), Галина Черноба (оперная певица, заслуженная артистка России и Украины), Анатолий Клейменов (оперный певец, ученик и помощник), Максим Никифоров (историк, исследователь творчества Козловского), Сергей Буланов (оперный критик, кандидат искусствоведения), Михаил Пащенко (филолог, историк музыкального театра), Михаил Брызгалов (Генеральный директор Российского национального музея музыки), Татьяна Гинзбург (старший научный сотрудник Российского национального музея музыки), Карина Абрамян (первый заместитель генерального директора «Фирмы Мелодия»).