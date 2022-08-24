Юлия Беретта начала петь мантры

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Юлия Беретта не перестаёт радовать своих слушателей музыкальными экспериментами и новинками этим летом. Сегодня в сети появился, нетипичный для артистки, сингл «Мантра любви к сыну», посвящённый сыну певицы — Владимиру.

«Это однозначно больше, чем просто песня, потому что заряжена на любовь, удачу и успех! Мамы, у кого есть сыновья меня поймут. Любовь безусловная — связь космическая… Когда ты родился, этот мир стал ярче! Спасибо, что выбрал меня, мой сын.» — Юлия Беретта.

Релиз вышел 23 августа на лейбле Zeon и доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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