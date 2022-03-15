IVAN презентует сингл «Океанами»

«Честно, я уже не помню, когда и как появилась эта песня. Такое ощущение, что она была всегда. Когда мы начали работать над ее звучанием, хотелось сделать что-то современное, и в то же время, чтобы она напоминала 2000. Мне кажется, у нас получилось! Запоминающийся припев, красивый бит равнодушным не оставит никого», – рассказывает IVAN о новом релизе.

Слова трека написала MONA, которая также является автором хитов артистов ELMAN, JONY, DAVA, Zivert и других.

Трек уже по достоинству оценили и взяли в ротацию многие популярные российские и белорусские радиостанции.

В планах исполнителя снять клип с использованием реальной съемки и анимационной 2D графики в технике ротоскопинга, что использовал Дисней во многих своих картинах. А также организовать свой сольный концерт в Москве.

Напомним, что ранее, 26 февраля IVAN выступил на юбилейном вечере Виктора Дробыша, который будет транслироваться по НТВ уже в апреле. В концерте приняли участие такие популярные артисты, как Стас Пьеха, Валерия, Лолита, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Пол Пунш, the Hatters и многие другие.

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