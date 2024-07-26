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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Иванова Наталия

editor
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Наталия Иванова — певица, автор текстов, жена офицера запаса и мама 6 детей. Родилась 22 февраля 1980 года в Нижнем Новгороде. Здесь прошло ее детство, здесь ее дом и семья, здесь она впервые вышла на сцену.
 
Сейчас яркая и эксцентричная поп-дива имеет все перспективы стать мегазвездой. В активе Наталии ротации на десятках радиостанций, эфиры на федеральном телевидении и сотни тысяч стримов на музыкальных площадках. «Наташа from Russia» попала сразу в 2 плейлиста Яндекс Музыки, многие песни в ротации радиостанций «Радио Дача», «Жара FM», «Милицейская Волна».

В декабре 2023 года певица участвовала в новогоднем концерте «ЖАРА» в Крокус Сити Холле и концерте «Звезды Русского радио». В том же месяце в Нижнем Новгороде прошел второй сольный концерт восходящей звезды. Она собрала аншлаг в полуторатысячном зале.
Новый клип, как и все песни Наталии, отличает высокое качество.  В ее музыке — сочный драйв и мощный танцевальный заряд. В ее текстах — харизма сильной женщины, дерзкая провокация и обезоруживающая самоирония. На ее выступлениях — живые музыканты, притягательный вокал и красочное шоу.

Десерт этого лета: сочетание черт любимого человека и новый клип Наталии Ивановой, 2024

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