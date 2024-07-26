Иванова Наталия

Наталия Иванова — певица, автор текстов, жена офицера запаса и мама 6 детей. Родилась 22 февраля 1980 года в Нижнем Новгороде. Здесь прошло ее детство, здесь ее дом и семья, здесь она впервые вышла на сцену.



Сейчас яркая и эксцентричная поп-дива имеет все перспективы стать мегазвездой. В активе Наталии ротации на десятках радиостанций, эфиры на федеральном телевидении и сотни тысяч стримов на музыкальных площадках. «Наташа from Russia» попала сразу в 2 плейлиста Яндекс Музыки, многие песни в ротации радиостанций «Радио Дача», «Жара FM», «Милицейская Волна».

В декабре 2023 года певица участвовала в новогоднем концерте «ЖАРА» в Крокус Сити Холле и концерте «Звезды Русского радио». В том же месяце в Нижнем Новгороде прошел второй сольный концерт восходящей звезды. Она собрала аншлаг в полуторатысячном зале.

Новый клип, как и все песни Наталии, отличает высокое качество. В ее музыке — сочный драйв и мощный танцевальный заряд. В ее текстах — харизма сильной женщины, дерзкая провокация и обезоруживающая самоирония. На ее выступлениях — живые музыканты, притягательный вокал и красочное шоу.

Десерт этого лета: сочетание черт любимого человека и новый клип Наталии Ивановой, 2024