Из математики в музыку: Vtornik – новая звезда хип-хопа

Его речитативы так же четкие, как математические формулы. Рифмы цепляют круче, чем уравнения с неизвестными, а треки залетают в топ чартов и мгновенно вирусятся в социальных сетях. Хип-хоп исполнителя Vtornik можно смело назвать новой звездой поколения дерзких и амбициозных молодых людей, предпочитающих музыку, которая «качает» и затрагивает душу.

Под псевдонимом Vtornik скрывается 27-летний Максим. Он родился в маленькой деревне около города Невинномысск в Ставропольском крае и там же провел свое детство. Сейчас музыкант живет в Турции: теплый климат считает важным критерием при выборе места проживания, потому что в таких местах больше энергии и вдохновения.

В детстве музыкант был очень увлеченным ребенком, в 15 лет он увлекся точными науками – физикой и математикой. Именно они стали его главными двигателями в жизни до 24 лет. Максим окончил МФТИ, куда поступил без экзаменов, блестяще сдав ЕГЭ.

Музыкой он увлекался с детства, учился в музыкальной школе по классу гитары. В своих треках Vtornik рассказывает про личные истории, ориентируясь на таких классиков хип-хопа, как Eminem, Jay-z, Kanye West. Музыка для Vtornik — это красивый инструмент, чтобы рассказать о себе.

Один из самых известных треков Vtornik «Money Rain» стал популярен на весь мир. В своих видео этот трек использовали миллионы пользователей социальных сетей. Его EP Johny Wanker получил платиновый статус. Творчество Vtornik ориентировано на молодых людей от 14 до 24 лет, которые слушают дерзкую и быструю музыку, с веселыми панчами и задиристым настроением.

В ближайших планах музыканта – выпуск нового альбома, сольных треков, а также запись фита с топовыми исполнителями.

Песня «На ножи» от VTORNIK, The Nia, Less Van Cloud — новый хит, который точно покорит верхние строчки всех чартов.

Треки VTORNIKa регулярно вирусятся в социальных сетях. Секрет в необычном исполнении и подборе музыкального сопровождения.

Песня «На ножи» — это уже не шуточное произведение, а серьезная композиция о жизни и о сложности взросления. Каждый из нас «резался», совершая ошибки, находясь в поиске верного пути, поэтому песня так близка каждому.

Трек помогает взглянуть по-новому на творчество VTORNIKa, увидеть лирическую, серьезную сторону артиста.

Нежный вокал от The Nia и коллаб с Less Van Cloud дополняют всю композицию, создавая цельную историю.

Слушай трек на всех платформах.

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