В Звенигороде открывается ХV Международная летняя театральная школа

2 июня в 14.00 состоится открытие ХV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ. В ней участвуют профессиональные артисты из России и зарубежья, не достигшие возраста 35 лет, но уже получившие профильное образование. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры и туризма Московской области.

За все время в Школе приняли участие более 1 000 молодых артистов из 60 стран и более 100 российских городов.

В этом году конкурсный отбор прошли 95 молодых актеров и актрис из России, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Италии, Монголии, Приднестровья, Турции, Узбекистана, Южной Осетии, Финляндии.

В Школе примут участие пять представителей Московской области:

Валерий Богатырёв, актер Химкинского муниципального Драматического театра «Наш Дом»;

Егор Васильцов, актер Истринского драматического театра;

Данил Музипов, актер Московского областного театра драмы и комедии (г.о. Богородский);

Михаил Симонов, актер театра-студии «Театральный ковчег» (г.о. Сергиев Посад);

Яна Фоминых, актриса Московского областного театра драмы и комедии (г.о. Богородский).

Церемония открытия Школы традиционно пройдет в Доме творчества СТД РФ «Звенигород» (Одинцовский г.о., поселок базы отдыха ВТО, с. Мартьяново).

Молодых актеров ждут напутствие от художественного руководителя Школы – председателя СТД РФ народного артиста РФ Александра Калягина, выступление музыкальной группы «ВИА Прямой эфир» (Москва) и DJ-сет.

Программа обучения Международной летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный четырехнедельный курс и включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой.

Педагогический состав Школы – это ведущие специалисты из лучших вузов страны.

В рамках единого образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: двух драматических, кукольного, хореографического и экспериментального.

Режиссерами Школы в 2022 году станут Николай Коляда (драматический театр), Денис Азаров (драматический театр), Анна Викторова (театр кукол), Татьяна Чижикова (пластический спектакль), Пётр Айду (эксперимент).

Публичные показы выпускных спектаклей Школы пройдут в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» (г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А), а также в Боярских Палатах СТД РФ (г. Москва, Страстной булвар, д. 10), в Культурном центре им. Л. Орловой в Звенигороде и Истринском драматическом театре.

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