Путешествие и творческая поездка объединили не только биографии русского драматурга Александра Островского и художника МХТ Виктора Симова, но и два российских музея: МХАТ и Всероссийского историко-этнографического музея Торжка.

В 1856 году Александр Островский получил приглашение Морского ведомства совершить поездку по Волге. Предполагалось изучить жизнь и быт жителей, занимающихся рыболовством и мореходством в разных краях России, а позже написать об этом в «Морском сборнике». Островскому выпало Верхневолжье. После путешествия по Волге у русского драматурга созрел замысел написать несколько пьес цикла «Ночи на Волге». В результате было написано две: «Гроза» и «Воевода». Торжок же стал прообразом города Калинова.

«Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Замечательнее других – вид с левого берега, с бульвара, на противоположную сторону, на старый город, который возвышается кругом городской площади в виде амфитеатра. Хорош также вид с правой стороны, с старинного земляного вала; впрочем, лезть туда найдется немного охотников. Собственно старый город был на правом берегу – там и соборы, и гостиный двор, и площадь, а левый берег обстроился и украсился только благодаря петербургскому шоссе», – писал позже Александр Островский в «Путешествиях по Волге от истоков до Нижнего Новгорода».

Чуть меньше чем через полувек в Архангельск, на север России, отправился с экспедицией театральный художник МХТ Виктор Симов. Поездка его была теснейшим образом связана с пьесой-сказкой Александра Островского «Снегурочка». Так, в выставочных залах дома-музея Константина Станиславского соединились драматургия, этнография и театрально-декорационное искусство. Предметы крестьянского быта, бусы, деревянные туеса, никуда не уедешь без колеса (а оно представлено на выставке – символ путешествия, как и деревянные ящики, в которых художник хранит собранный реквизит) – на экспозиции. И, конечно, костюмы, венки, фотографии со спектакля МХТ, эскизы, макет декорации («Снегурочка» была поставлена в 1900 году. Роль царя Берендея исполнял Василий Качалов, Лелем была Ольга Книппер-Чехова). Сказочное представление патриархальной Руси, языческой и путешествие (заметки Виктора Симова чрезвычайно интересны) соединились во времени и пространстве – едином.

Марина АБРАМОВА

Visited 3 times, 3 visit(s) today