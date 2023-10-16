Александр Николаевич Островский (1823-1886) - знаменитый русский драматург, известный своими многочисленными пьесами, которые до сих пор ставятся на сценах театров по всему миру.

Островский родился в Москве 31 марта (12 апреля) 1823 года в семье Николая Островского, судебного чиновника, и его жены Любови. С детства он увлекался литературой и театром, и уже в возрасте 14 лет начал писать свои первые пьесы.

После окончания гимназии, Островский поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1847 году. После этого он начал работать в суде, но вскоре понял, что его истинным призванием является литература.

В 1851 году Островский написал свою первую пьесу «Свои люди - сочтемся!», которая стала настоящим успехом и была поставлена на сцене Малого театра. В последующие годы он продолжает создавать многочисленные пьесы, среди которых «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Снегурочка» и многие другие.

Александр Николаевич стал одним из основателей Московского Художественного театра и был его художественным руководителем в течение многих лет.

Он также активно участвовал в общественной жизни России, выступая за развитие национальной культуры и искусства.

За свою жизнь Островский создал более 50 пьес, которые были переведены на многие языки мира и ставшие классикой мировой драматургии. Его пьесы до сих пор идут на сценах многих театров, а образы, созданные им, остаются актуальными и сегодня.

Великий драматург скончался 2 (14) июня 1886 года в своем доме в Щелыково, где он провел последние годы своей жизни. Его наследие стало основой для развития русской драматургии и театрального искусства, которое продолжают восхищать зрителей по всему миру и сегодня.

1. Из Москвы в Торжок и в Архангельск. 2023.

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