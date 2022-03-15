ИЗ СИБИРИ С ИСКУССТВОМ

Независимое арт-объединение ART IT EASY со штаб-квартирой в Новосибирске запустило онлайн-платформу artiteasy.com. Летом этого года проект откроет собственную галерею современного искусства в одном из арт-кластеров Москвы.

«ART IT EASY – это пространство, где встречаются художники и коллекционеры со всего мира. Художникам мы помогаем расти и продвигаться, коллекционерам – приобретать именно то, что искали, а всем остальным – приобщаться, любить и разбираться», – говорит основатель проекта, художник и дизайнер, который создает и популяризирует актуальное современное искусство в Сибири Александр Цветкович.

Независимое арт-объединение помогает художникам «упаковать» талант и грамотно показаться этому миру. Продвигает работы, предлагает участие в выставках и аукционах, знакомит с единомышленниками. Это площадка, где художники могут стать арт-предпринимателями. С их личного согласия, разумеется.

Сегодня в коллекции ART IT EASY представлено свыше 300 работ современных российских и зарубежных художников. Среди них: Роман Манихин, Роман Резницкий, Антон Бунденко, Маргарита Морева, Зинаида Исупова, Дишон Юлдаш, Андрей Шмалий, Михаил Цатурян, Александр Цветкович, Damien Hirst (Великобритания), Bernard Buffet (Франция), Miss Bugs (Великобритания), Madsaki (Япония), Johannes Steininger (Австрия) и многие другие. Стоимость работ начинается от $100.

«Чтобы найти самых лучших, самых актуальных, по нашей версии, художников, мы ежегодно проводим арт-фестивали. Это фестиваль сибирского современного искусства ArtWeek и первый фестиваль на Алтае, посвященный синтезу цифрового искусства и дикой природы – ReArt. В 2022 году он будет носить название ReBorn, – рассказывает арт-куратор, художник и архитектор Маргарита Морева. – Технологичное искусство, digital или science art – то, на что мы делаем ставку, то, за чем, на наш взгляд, будущее. Кроме того, мы обращаем внимание и на художников, работающих с классическими медиа. И здесь главными критериями при выборе работ остаются цвет, материал и исключительное качество».

Новый проект готовит масштабную программу и для тех, кто хочет разбираться в теме современного искусства. Запущенные в рамках ART IT EASY фестивали, выставки, показы, открытые лекции, образовательные онлайн-программы, журнал и даже Telegram-канал для развития насмотренности помогут лучше понять тренды и сократят дистанцию между людьми и современным искусством.

Презентация ART IT EASY в Москве состоится в рамках ярмарки современного искусства Art Russia, которая пройдет с 31 марта по 3 апреля 2022 г. в Гостином дворе. Познакомиться с работами и узнать больше о проекте можно будет на стенде А45.

В ближайших планах создателей обзавестись собственным пространством в Москве. Точный адрес будущей галереи пока держится в секрете.

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