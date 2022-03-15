Музыкальная гостиная Усадьбы Васильчиковых приглашает на концерт «Жизнь моя, любовь моя…»

Этот концерт — посвящение народному артисту СССР композитору Серафиму Туликову. В программе — его романсы и песни.

Исполнители — заслуженные артисты России Лилия Ерохина, Сергей Степин, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вера Берадзе, Денис Апполонин.

Партия фортепиано — почетный деятель искусств Москвы Елена Матыцина.

Автор и ведущая концерта — Марина Арвели.

Серафим Туликов — выдающийся мастер не только патриотической песни, но и лирической. Композиции его никогда не оставляли равнодушными слушателей. На концерте прозвучат популярные задушевные лирические произведения и неизвестные самобытные романсы. Многие посвящены супруге композитора Софье.

Гостем вечера будет дочь композитора Алиса Туликова, которая отмечает: «Совместно прожитая жизнь моих родителей в течении 61 года — со всеми данностями временного отрезка, выпавшего на их поколение: горестями и радостями, — является свидетельством того, что их брак, скромно зарегистрированный в 1941 году, был совершен по большой любви! А песня «Жизнь моя, любовь моя…» — очень популярная в свое время — всегда считалась ярким выражением и любви, и беспокойства влюбленного моего отца. «Ах, любить красивую — век не знать покоя!».

Где? Музей военной формы 17 марта, начало в 19:00. Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

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