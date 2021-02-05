Отправьте свой рассказ в космос! Объявлен старт нового литературного конкурса

Отправьте свой рассказ в космос: Госкорпорация «Роскосмос» и группа компаний «ЛитРес» объявляют о старте литературного конкурса.

В 2021 году в честь 60-летия полета Юрия Гагарина Госкорпорация «Роскосмос» и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес: Самиздат (ГК «ЛитРес») объявляют о старте конкурса рассказов на космическую тему. До 4 марта 2021 года любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри. Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который уже в этом году отправится на Международную космическую станцию и облетит весь мир. Кроме того, рассказы победителей будут озвучены действующими космонавтами отряда Роскосмоса и профессиональными чтецами, награждены ценными призами от организаторов и проиллюстрированы подопечными благотворительного фонда «Антон тут рядом».

Шестьдесят лет назад состоялся легендарный первый полет человека в космос, который Юрий Гагарин совершил 12 апреля 1961 года. В юбилейный год Госкорпорация «Роскосмос» и группа компаний «ЛитРес» дают возможность каждому желающему попробовать силы и отправить свой рассказ на борт Международной космической станции. Одна из задач литературного конкурса — открытие новых имен и поддержка талантливых авторов в их начинаниях. К участию принимаются короткие произведения объемом от 15 до 60 тысяч знаков. Жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать тематике конкурса — космос, освоение внеземного пространства, жизнь космонавтов на орбитальной станции, аппараты свободного полета и т.д.

В жюри конкурса вошли: космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, который совсем недавно вернулся из полугодового космического полета, популярный российский писатель-фантаст, чьи книги изданы в 25 странах мира и переведены более чем на тридцать языков, лауреат множества престижных премий, в том числе премии имени Александра Грина, «Звездный мост, «Аэлита» и других Сергей Лукьяненко, журналист, главный редактор легендарного журнала «Популярная механика» Александр Грек, редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Кира Фролова, главный редактор ЛитРес: Издательства Ася Гасымова, руководитель направления «Книги для подростков и молодёжи» издательства «РОСМЭН» и бывший редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Михаил Форрейтер.

Профессиональное жюри конкурса определит десять финалистов, чьи рассказы войдут в печатный сборник и полетят на Международную космическую станцию. Дополнительно среди них определят три произведения, которые будут отмечены специальными подарками — техникой и сувенирами от ГК «ЛитРес», Госкорпорации «Роскосмос» и компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос). Каждый из десяти финалистов получит аудиоверсию своего рассказа, озвученную профессиональными чтецами и космонавтами, и печатную версию сборника, который также будет опубликован на ЛитРес в электронном виде. Все иллюстрации к рассказам будут созданы подопечными благотворительного фонда «Антон тут рядом», который помогает детям, подросткам, взрослым с аутизмом и их семьям.

Прием заявок продлится до 4 марта. Более подробная информация на странице конкурса – https://landing.selfpub.ru/space2021

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