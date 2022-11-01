Издательство АСТ и «Робостанция» встретят «День науки и роботов» на ВДНХ

Издательство АСТ и интерактивная выставка роботов «Робостанция» приглашает детей и их родителей на масштабный семейный праздник на ВДНХ. «День науки и роботов» пройдет 5 ноября. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие.

Гостей праздника ждёт множество активностей: встречи с известными писателями, учёными и популяризаторами науки, мастер-классы, химическое и бумажное шоу, розыгрыши призов, а также бесплатные экскурсии по самой крупной в России интерактивной выставке робототехники.

На лекции Дениса Прудника, основателя проекта «Мы верим в космос», ребята узнают, что нужно для того, чтобы стать космонавтом. На встрече с известным учителем и блогером Петром Земсковым – откроют волшебные тайны математики и научатся фокусам, робототехники и даже даст интервью знаменитому роботу Теспиану!

Также гости обучатся бумажному конструированию, сделают настоящий робошлем своими руками, посетят зрелищные научные шоу и, конечно, смогут выиграть призы. В течение дня состоятся розыгрыши комплектов книг и билетов на платные мастер-классы «Робостанции».

С 4 по 6 ноября с 11:00 до 20:00 в фойе «Робостанции» будет работать ярмарка-продажа детских книг издательства АСТ – по специальным ценам для гостей фестиваля.

Все активности и мероприятия бесплатны для посетителей экспозиции музея. Приобретение билетов на сайте «Робостанции» по акции «АСТ» по промослову «НАУКА» дарит скидку на посещение 25%!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.