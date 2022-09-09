Издательство «Азбука» представит новый триллер Джейсона Рекулика этой осенью

«Отличная книга! Сюрпризы — это и правда сюрпризы, а еще есть мощный сюжетный темп, который не позволяет вам оторваться, не дочитав до самого конца. А какие потрясающие картинки!» Cтивен Kинг

В конце сентября издательство «Азбука» выпускает новую книгу американского писателя Джейсона Рекулика «Скрытые картинки». Вышедший весной 2022 года в США, роман был высоко оценен профессионалами американской литературы и кинематографа. «Скрытые картинки» впервые публикуются на русском языке.

Скрытые картинки : роман / Джейсон Рекулик ; [пер. с англ. И. Тетериной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 512 с. : ил. — (The Big Book).

Главная героиня — молодая спортсменка Мэллори Куин, которой судьба подарила шанс начать жизнь сначала после тяжелейшей жизненной катастрофы. «Она теперь нянька при пятилетнем ребенке в красивом, тихом, уютном городке. Тедди — славный малыш, явно талантливый; он очень любит рисовать. Но с его рисунками происходит нечто мистическое: они становятся все более жуткими и сложными, и вот уже среди них сцена, изображенная как будто совсем не детской рукой: в лесу мужчина куда-то тащит безжизненное тело женщины».

Вместе с Мэллори читатели погрузятся в интригующую и зловещую атмосферу триллера и попытаются расшифровать, что именно означают все эти детские рисунки и кто пытается выйти на связь через них.

Перевод с английского Ирины Тетериной.

Джейсон Рекулик — администратор-издатель и креативный директор Quirk Books, независимого издательства, опубликовавшего множество бестселлеров по версии New York Times, в том числе открывшего знаменитый бестселлер «Дом странных детей мисс Перегрин» Ренсома Риггза.

Дебютный роман Рекулика The Impossible Fortress был переведен на 12 языков и стал финалистом премии «Эдгар». Активный член Гильдии сценаристов США и Гильдии детективных писателей. В настоящее время живет с семьей, детьми и многочисленными домашними питомцами в Филадельфии.

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