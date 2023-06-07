Издательство «Ламинария» представило комикс о дружбе мальчика и белухи на фестивале «Красная площадь»

На книжном фестивале «Красная площадь», который прошел в Москве со 2 по 6 июня, состоялась презентация русскоязычных комиксов «Якари» – знаменитой серии, созданной франко-бельгийским тандемом Дериба и Жоба. Главный герой комиксов – мальчик Якари, который умеет разговаривать с животными и благодаря своему необычному дару спасает от смерти огромную белуху. Возможна ли такая дружба на самом деле? Могут ли белухи понимать язык людей? Об этом на стенде издательства «Ламинария» рассказали Николай и Алиса Колосовы – тренеры морских млекопитающих из Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

«Ситуации, с которыми столкнулся герой книги Якари, могли произойти на самом деле, – говорит Николай Колосов. – Белуха часто весит более 1,5 тонны и запросто может поднять человека на голове, как это и произошло в комиксе. Белуху действительно можно встретить в реке – к примеру, известны случаи, когда эти млекопитающие заходили в английскую Темзу. C белухой можно разговаривать – она различает человеческую речь и иногда пытается коммуницировать с людьми, в отличие от дельфинов, которые не слышат нас из-за слишком низкой частоты человеческой речи».

На сегодняшний день издательство выпустило две книги из серии «Якари»: «Якари и облако над водой» и «Якари и морской великан». Ожидается, что в течение года серия пополнится еще шестью изданиями.

«Якари» – знаковая серия для нашего издательства, выбравшего для себя темы моря и бережного отношения к природе, – рассказывает руководитель издательского дома «Ламинария» Мария Терехова. – Комиксы о Якари в доступной и наглядной форме рассказывают о дружбе человека и животного, несут идею добра, заботы об окружающем нас мире, показывают, как важно помогать своим друзьям. А еще история Якари – отличный повод провести время со своим ребенком за увлекательным чтением».

Купить комиксы серии «Приключения Якари» можно на сайте издательского дома «Ламинария», а также на маркетплейсах (ozon.ru и др.), в книжных магазинах.

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