Завершился фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск»

Современное искусство как источник вдохновения и поиск ответов на волнующие людей вопросы представили сибирской публике участники III фестиваля современного искусства «Территория. Красноярск». В течение недели, с 5 по 11 июня, в столице Красноярского края состоялись показы 10 московских и региональных спектаклей, открытие авангардной художественной выставки, а также арт-лаборатории. Для профессионального сообщества прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи с ведущими российскими деятелями искусства.

Организаторы фестиваля – Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и российская золотодобывающая компания «Полюс». Всего в рамках фестиваля состоялось 36 мероприятий. Культурные события посетило более 6000 человек.

III фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» включал театральную, образовательную и впервые – междисциплинарную программы. Площадками стали Красноярский музыкальный театр – штаб-квартира фестиваля, Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Театр оперы и балета им Д.А. Хворостовского, Красноярский театр кукол, Музейный центр «Площадь Мира», Красноярская краевая филармония и Онегин Лофт.

Театральная программа фестиваля была богата на запоминающиеся события, будь то спектакли легендарных московских и самобытных региональных театров, Вечер современной хореографии или Поэтический слэм.

Спектакль столичного Театра на Таганке «Фигаро», одну из ролей в котором исполнила актриса, певица, народная артистка Лариса Долина, стал значимым событием: постановка, сочетающая современный и классический взгляд на пьесу «Женитьба Фигаро», музыку Арсения Плаксина и стихи известного поэта-песенника Николая Денисова, взволновала зрительный зал. Сказка с оркестром от заслуженной артистки России Юлии Пересильд «Пэппи Длинныйчулок» в сопровождении музыки Красноярского академического симфонического оркестра, стал прекрасным семейным досугом и познакомил юных зрителей с классикой детской литературы.

Интересными для сибирской публики стали спектакли об эмоциональном состоянии современного человека – постановка «Сверчок» московского Электротеатра Станиславский и моноспектакль Дмитрия Сердюка «Конец прекрасной эпохи». Также театральную программу составили Поэтический слэм в исполнении Екатерины Троепольской и Андрея Родионова – этот жанр неизменно популярен в Красноярском крае, и созданный для фестиваля «Вечер современной хореографии» в исполнении хореографов Алексея Нарутто, Ольги Тимошенко, Ильи Романова и главного балетмейстера Красноярского музыкального театра Артема Игнатьева.

«Подошел к концу третий фестиваль «Территория. Красноярск», каждый раз закрытие фестиваля – немного грустное событие, ведь завершается большой праздник искусства. Вместе с тем это повод для гордости – мы вновь представили зрителю премьеры в Красноярске московских постановок и сильные работы региональных театров. Фестиваль показал, чем живет современное искусство в городах Сибири и к каким темам обращается. Что особенно важно – нам удалось обеспечить участие деятелей культуры из самых разных городов Восточной Сибири и Дальнего Востока в профессиональной программе. Надеюсь, что победители конкурса «Полюс. Золотой Сезон» и молодые специалисты театральной сферы получили новые и нужные им знания, вдохновились для новых свершений», – сказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Традиционно в театральную программу фестиваля вошли спектакли-победители 9-го театрального конкурса «Полюс. Золотой Сезон». Зрители увидели 4 из 6 постановок: «Легенда о Великом инквизиторе» Красноярского театра кукол (реж. Руслан Кудашов), «Тартюф» Черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина (реж. Виктор Стрельченко), «Ясон и Медея» красноярского «Театра на Крыше» (реж. Ася Малеванова), а также пластический спектакль Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия») по пьесе Максима Горького «На дне» (реж. Сергей Потапов). В этих оригинальных театральных работах нашли свое отражение добро и зло, любовь и ненависть, сила и слабость, переплетённые в судьбах людей и их характерах.

Знаменитая актриса, арт-директор фестиваля «Территория. Красноярск» Юлия Персильд отметила важность проекта: «Театральная карта нашей страны очень большая, и необходимость обмена опытом между столичными актерами и деятелями культуры из регионов невозможно переоценить. Это говорит о том, что нам не все равно, что будет с нашим театром, культурой и искусством. Фестиваль “Территория.Красноярск” тому прямое доказательство. Нам удалось собрать и показать красноярскому зрителю очень разнообразную театральную программу. Впервые в этом году мы сделали для подростков две арт-лаборатории по поэзии и современному танцу. И конечно же, провели профессиональную программу с большим количеством мастер-классов и лекций для молодых специалистов сферы культуры и искусства — главную составляющую фестиваля».

Профессиональную программу фестиваля составили лекции, мастер-классы, Q&A-сессии и творческие встречи. Её участниками стали 6 театральных коллективов – лидеров девятого конкурса «Полюс. Золотой сезон» и один народный театр, они представляют Иркутскую область, Красноярский край и Республику Саха (Якутия). Также участниками программы стали 24 молодых специалиста сферы культуры и искусства, заинтересованных в создании творческих проектов и повышении квалификации, из 10 сибирских и дальневосточных городов: Владивостока, Ижевска, Иркутска, Казани, Красноярска, Ленска, Магадана, Уссурийска, Хабаровска и Челябинска. Начинающие специалисты были выбраны в ходе открытого набора по системе Open Call.

В роли наставников профессиональной программы выступили актриса театра и кино, арт-директор фестивалей «Территория» и «Территория. Kids» Юлия Пересильд, джазовая певица Лариса Долина, актер, режиссер Театра Наций Дмитрий Сердюк, актер Электротеатра Станиславский, преподаватель Дмитрий Мягкий, хореограф Алексей Нарутто, поэты и драматурги Екатерина Троепольская и Андрей Родионов, педагог по сценической речи Наталья Волошина, театровед, театральный критик Анастасия Паукер, графический дизайнер Анна Наумова, фотограф и дизайнер, специалист в области рекламы, PR-менеджер Магаданского государственного музыкального и драматического театра Сергей Голубев, театральный менеджер, директор Красноярского музыкального театра Ольга Романова и технический продюсер театральных и междисциплинарных проектов Кирилл Носырев.

В центре внимания были такие темы, как тенденции развития современного российского театра, технический менеджмент фестивалей и кросс-культурных проектов, особенности PR в региональных театрах, графическое сопровождение культурных событий, а также история поэтического слэма в России, работа на съемочной площадке и другие актуальные вопросы.

Впервые на III фестивале была реализована междисциплинарная программа – арт-лаборатории, созданные специально для подростков. Главный балетмейстер Красноярского музыкального театра Артем Игнатьев и хореограф Красноярского ТЮЗа Илья Романов, а также поэт Андрей Родионов и драматург Екатерина Троепольская провели для ребят мастер-классы «Формула – танец» и «Формула – поэзия» соответственно.

В рамках фестиваля «Территория. Красноярск» при поддержке компании «Полюс» была открыта выставка плакатов художественной группы Ostengruppe «События в плакате: 2002-2012». Проходящая в Музейном центре «Площадь Мира» экспозиция представляет уникальную возможность ознакомиться с выдающимися образцами российской прикладной графики начала XXI века, собранными из коллекций Музейного центра, архивов участников художественной группы и Библиотеки Московского музея современного искусства.

«На выставке «События в плакате: 2002-2012» мы показываем работы, созданные художественной группой за эти годы. Я хочу поблагодарить музеи, которые «откопали» такой старый, но актуальный проект. И очень важный момент, если раньше плакат существовал и жил на улице, то есть мы делали неформальную, запрещенную развеску ночью, с волонтерами, и это был для нас некий жест, то теперь все плакатисты стремятся в музеи — они хотят висеть в стенах музея и быть музеефицированными. Я благодарна обоим институциям и компании «ПОЛЮС», потому что в конечном итоге это дает возможность забыть о плакатах этого периода и заниматься новым творчеством», – рассказала графический дизайнер и участник Ostengruppe Анна Наумова.

На выставке плакатов художественной группы Ostengruppe «События в плакате: 2002-2012» представлены работы для театральных постановок, музыкальных мероприятий, выставок и фестивалей, особое место в экспозиции занимает проект для журнала «Театр».

Фестиваль «Территория. Красноярск» – совместный проект Фонда развития культуры и современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Предоставляя площадки талантливым театральным коллективам, проект способствует развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока.