Юбилей Наринэ Абгарян: рекордные тиражи, лонгселлеры и любовь читателей

14 января 2021 года отметит юбилей писатель, лауреат премий «Ясная Поляна», «BABY-НОС» и имени Александра Грина Наринэ Абгарян.

Каждая книга автора – событие в литературе и культурном пространстве, возможность для читателя поразмышлять о главных ценностях нашей жизни: любви и семье, дружбе и родине, щемящем чувстве свободы и счастья, которое рождает творчество…

Первым триумфом писателя стала повесть «Манюня», дебют которой состоялся в 2010 году. Веселая и грустная, откровенная и ироничная, красивая и понятная каждому, эта книга стала лонгселлером и до сих является одной из самых читаемых. История большой шумной семьи и маленькой девочки, которую воспитывает ироничная и властная, но очень добрая Ба, покоряет сердца все новых читателей. Сюжет трилогии заинтересовал и деятелей театра – по книгам о Манюне идут спектакли на сцене РАМТ, Омского ТЮЗа, театра «СамАрт».

После «Манюни» свет увидели другие книги автора – «Понаехавшая», «Люди, которые всегда со мной», «С неба упали три яблока», «Зулали», «Дальше жить». Каждая из этих книг – яркая, многоуровневая вселенная, праздник для ума и сердца читателя. Суммарный тираж книг писателя достиг 1 000 000 экземпляров.

В 2020 году вышел новый роман «Симон» – полифоничная история жизни каменщика Симона из хорошо знакомого всем поклонникам творчества писателя городка Берд, рассказанная его бывшими возлюбленными, такими разными и яркими. Рассказчицы вспоминают Симона, которого «ножницами вырезали из сердца», и конечно же, погружают нас в свои причудливые истории любви, счастья и разлуки.

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